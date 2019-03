Salen a la luz supuestos SMS entre Bárcenas y Rajoy de hasta hace cuatro meses

La serie de mensajes comienza con uno del presidente del Gobierno, no a Bárcenas, sino a su mujer, Rosalía Iglesias. En mayo de 2011, con el ex tesorero ya imputado, Mariano Rajoy le decía: "Rosa, gracias, eres un encanto. Yo estaré ahí siempre, al final la vida es resistir y que alguien te ayude".

A partir de ahí se suceden comunicaciones de distinto tipo. Bárcenas acusa a Cospedal de querer perjudicarle y Rajoy le responde: "No es cierto, Luis. Para qué va a hacer daño. Yo hablé con ella, esto no es fácil, no hay que equivocarse".

Tres días después, el presidente vuelve a escribir: "Luis, nada es fácil pero hacemos lo que podemos. Ánimo".

Pero Bárcenas sigue presionando. En enero de este mismo año habla de una supuesta filtración de Cospedal a El Mundo. Rajoy intenta calmarle: "Luis, sé fuerte. Mañana te llamaré. Un abrazo".

Cuando se conocen las cuentas secretas de Bárcenas en Suiza, las comunicaciones empiezan a espaciarse y enfriarse. El pasado 14 de marzo, Bárcenas rompe la baraja: "Tú sabrás a qué estáis jugando pero yo quedo liberado de todo compromiso contigo y con el partido".



Tres meses después, el ex tesorero del PP entraba en la cárcel.