¿Quién pide los indultos de los presos del Procés?

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha anunciado este miércoles en la sesión de control al Gobierno en el Congreso que los indultos para los condenados en el juicio del 'Procés' comenzarán a tramitarse la próxima semana, en respuesta a preguntas de la diputada de JxCAT Laura Borràs sobre "la deriva" de la justicia española.

Pero, ¿quién ha pedido los indultos para los presos por el Referéndum ilegal del 1-O que se celebró hace casi tres años?

Fueron condenados por El Supremo a penas de prisión e inhabilitación

UGT fue quien pidió el indulto de la exconsejera de Asuntos Sociales y Familia, Dolors Bassa.

Varios expresidentes del Parlament, Núria de Gispert, Ernest Benach y Heribert Barrera han solicitado el de Carme Forcadell, hace apenas tres semanas.

Y a éstas peticiones de indulto, se suma la de un abogado catalán, Francesc de Jufresa, que remitió el pasado mes de diciembre al Servicio de Indultos del Ministerio de Justicia la solicitud de la medida de gracia para los promotores del procés. Pidió el indulto total para l para el líder de ERC y ex vicepresidente de la Generalitat de Cataluña, Oriol Junqueras, los ex consejeros Joaquim Forn, Josep Rull, Raül Romeva, Jordi Turull, Dolors Bassa, Santi Vila, Meritxell Borràs y Carles Mundó, la ex presidenta del Parlament Carmen Forcadell y los Jordis, Jordi Cuixart y Jordi Sànchez.

Fueron condenados por el Tribunal Supremo a penas que van desde los 13 años de prisión e inhabilitación para cargo público al año y ocho meses de inhabilitación más una multa.

No es necesario el arrepentimiento ni que los presos sean los que soliciten el indulto

Aunque varios de los condenados del 1-O han negado públicamente que fueran a solicitar el indulto, lo cierto es que no es necesario que lo hagan a petición propia, ya que el artículo 19 de la Ley de Indulto establece que "pueden solicitar el indulto los penados, sus parientes o cualquier otra persona en su nombre, sin necesidad de poder escrito que acredite su representación".

El abogado Jufresa explicó en la petición de indulto remitida a Justicia que la sentencia condenatoria razona, a propósito del delito de sedición, "que el principio de proporcionalidad propio del derecho penal democrático exige valorar si el tumulto imputado a los autores pone efectivamente en cuestión el funcionamiento del Estado democrático de Derecho".

El proceso dura meses y el indulto lo concede el Rey

El proceso de un indulto puede durar más de seis meses y cada solicitud se someterá a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, después de pase por el Ministerio Fiscal.

Si se concede debe hacerlo el Rey, a propuesta del ministro de Justicia y previa deliberación del Consejo de Ministros, y debe acordarse mediante Real Decreto publicado en el Boletín Oficial del Estado.