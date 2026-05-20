La UDEF sitúa a Whathefav, la empresa de las hijas de Zapatero, en el foco de la investigación del caso Plus Ultra

La investigación de la Audiencia Nacional sobre el rescate de Plus Ultra ha puesto el foco sobre Whathefav, la agencia de comunicación y marketing vinculada a las hijas del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) registró este martes la sede de la empresa en busca de documentación relacionada con la presunta trama de tráfico de influencias y desvío de fondos que investiga el juez José Luis Calama.

El magistrado sostiene en un auto de 88 páginas que Zapatero habría ejercido un "liderazgo efectivo" dentro de una estructura destinada, presuntamente, a influir en decisiones administrativas relacionadas con el rescate público de la aerolínea Plus Ultra durante la pandemia. La resolución recoge conversaciones, contratos, pagos y movimientos financieros que, según el instructor, apuntan a una red organizada para canalizar fondos y ocultar contraprestaciones económicas mediante sociedades interpuestas.

Dentro de ese esquema aparece Whathefav, administrada formalmente por las hijas del expresidente y considerada por el juez como una de las sociedades receptoras de fondos procedentes de empresas vinculadas a la investigación.

Transferencias y sociedades bajo sospecha

La Audiencia Nacional analiza ahora distintos movimientos económicos que habrían terminado en el entorno familiar del expresidente socialista. El auto señala "transferencias relevantes a cuentas de sus hijas, adquisiciones patrimoniales y cancelaciones anticipadas de préstamos", elementos que, según el magistrado, "refirmarían la utilización personal de los fondos obtenidos".

La investigación apunta especialmente a la relación entre Whathefav y la sociedad Análisis Relevante, propiedad de Julio Martínez Martínez, empresario y amigo personal de Zapatero detenido el pasado mes de diciembre. Según el juez, esa empresa habría recibido fondos de Plus Ultra, Sofgestor, Grupo Aldesa e Inteligencia Prospectiva por más de 941.000 euros. Posteriormente, parte de esas cantidades habrían terminado tanto en cuentas vinculadas al expresidente como en la empresa de sus hijas.

El auto cifra en 490.780 euros las cantidades supuestamente remitidas a Zapatero y en 239.755 euros los pagos dirigidos a Whathefav. Además, el juez sostiene que Inteligencia Prospectiva habría canalizado cerca de 1,2 millones de euros hacia distintas sociedades relacionadas con el entorno del expresidente.

El juez habla de una "estructura delictiva"

La resolución judicial describe a Análisis Relevante como una "pieza instrumental" dentro de una supuesta "estructura delictiva" diseñada para mover fondos mediante empresas sin actividad real. El magistrado sospecha que parte de la operativa se habría apoyado en contratos ficticios, facturación genérica y sociedades utilizadas para redistribuir dinero y dificultar el rastreo económico.

Entre los elementos que investiga la Audiencia Nacional figuran la creación de documentación simulada, el uso de testaferros y la ocultación de información contable y fiscal relacionada con las empresas bajo sospecha.

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