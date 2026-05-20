Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Elecciones Andalucía
España
Madrid
Barcelona

Zapatero, imputado

"Nuestro pana Zapatero detrás", así hablaba el exdirectivo de 'Plus Ultra' del expresidente español

Julio Martínez escribió: "Como dice un amigo, vamos a follar aunque tengamos que pagar un poquitín".

Imagen de archivo de Jos&eacute; Luis Rodr&iacute;guez Zapatero

Imagen de archivo de José Luis Rodríguez ZapateroEuropa Press

Publicidad

Miriam Vázquez
Publicado:

"Nuestro pana Zapatero detrás". Este es uno de los mensajes del exdirectivo de 'Plus Ultra', Rodolfo Reyes, que aparece recogido en el auto del juez José Luis Calama y tras el que se ha imputado a José Luis Rodríguez Zapatero.

Pero ¿qué significa ser un pana? Rodolfo Reyes es venezolano así que si nos ceñimos al uso de esta palabra en Venezuela hemos de explicar que es un término coloquial con el que se nombra a una persona a la que se tiene en estima, un amigo cercano.

Cierto es que por el momento no ha trascendido ningún mensaje que haya enviado José Luis Rodríguez Zapatero, pero en el auto sí se incluyen los de algunos de los miembros de la presunta trama.

Se investiga si usaron de forma irregular el rescate de la aerolínea. También se indica que alguno de ellos habrían pagado 2.000 euros a Jéssica Rodríguez, expareja del exministro José Luis Ábalos.

Zapatero está citado en la Audiencia Nacional como investigado el próximo 2 de junio.

Entre las conversaciones el magistrado expone que la red logró concertar una reunión en el Ministerio de Transportes, cuando esta cartera la dirigía José Luis Ábalos. A esa reunión habrían asistido "altos cargos del Ministerio y directivos de 'Plus Ultra'".

Tras esta reunión los investigados relataron que fueron recibidos por "altas recomendaciones" y que el papel de Transportes sería "hablar bien de las compañías". Rodolfo Reyes, exdirectivo de la aerolínea, escribió: "Nuestro pana Zapatero detrás".

En el auto del juez se aporta otra conversación que se fecha poco después de declararse el estado de alarma por la pandemia de la COVID. El juez considera que Reyes entendía que "una crisis equivale a una oportunidad" y Julio Martínez consideraba que "el fin justifica los medios", asegurando literalmente: "Como dice un amigo, vamos a follar aunque tengamos que pagar un poquitín".

En abril Reyes le dice a Matinez que ha conseguido "puente con ZP", se supone que a través del político venezolano Ramón Gordils.

Sobre el dinero

Ya en septiembre, el CEO de Plus Ultra, Roberto Roselli, mandó un audio a Reyes en el que indicaba que el rescate se encontraba parado por la escasez de personal de la SEPI y le transmitió su intención de llamar a Julio Martínez Martínez, amigo de Zapatero también imputado y al que llegó a calificar como "lacayo" del expresidente.

EL juez sitúa a Zapatero y a su entorno como a los "beneficiarios finales" y dice que detecta transferencias relevantes a cuentas de sus hijas, adquisiciones patrimoniales y cancelaciones anticipadas de préstamos, refirmando la utilización personal de los fondos obtenidos".

"La sociedad Análisis Relevante percibe fondos de Plus Ultra, Sofgestor, Grupo Aldesa e Inteligencia Prospectiva por más de 941.000 euros, remitiendo posteriormente cantidades significativas a Zapatero (490.780) y a la sociedad What The Fav (239.755)", de sus hijas.

Añade también que "Inteligencia Prospectiva canaliza casi 1,2 millones de euros hacia Análisis Relevante, What The Fav y Gate Center, y estas entidades redistribuyen fondos hacia Zapatero y su entorno familiar".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

La Asociación de Fiscales gana las elecciones de los vocales del Consejo Fiscal con 6 asientos

Fiscalía General del Estado

Publicidad

España

Pedro Sánchez, en el Congreso de los Diputados

Última hora de la imputación de Zapatero, en directo: Pedro Sánchez muestra "todo el apoyo" al expresidente

Imagen de archivo de José Luis Rodríguez Zapatero

"Nuestro pana Zapatero detrás", así hablaba el exdirectivo de 'Plus Ultra' del expresidente español

Gabriel Rufián en la sesión de control al Gobierno

Rufian, sobre la imputación de Zapatero: "Si esto es verdad es una mierda, si esto es mentira es una mierda aún mayor"

El abogado Carlos Lacaci
Imputación Zapatero

El abogado Carlos Lacaci, sobre la imputación de Zapatero: "Todos los delitos suman penas de prisión elevadas"

Fiscalía General del Estado
Vocales del Consejo Fiscal

La Asociación de Fiscales gana las elecciones de los vocales del Consejo Fiscal con 6 asientos

Feijoo y Sánchez en el Congreso
CONGRESO

Feijóo señala a Pedro Sánchez: "Sin su Consejo de Ministros, Zapatero no habría podido delinquir"

El Ejecutivo ha respondido hoy a las críticas de la oposición sobre la imputación de Zapatero pidiendo respeto a la presunción de inocencia y trasladando su apoyo al expresidente mientras alaban su labor en sus años de mandato.

José Luis Rodríguez Zapatero
Imputación Zapatero

El juez cree que Zapatero cobró unos dos millones de euros en comisiones por la trama Plus Ultra

Sigue en directo la última hora del registro del despacho de José Luis Zapatero tras ser imputado por tres delitos en el caso Plus Ultra.

Zapatero en Venezuela.

El origen de la investigación a Zapatero en 2024: un blanqueo de fondos procedente de Venezuela

Zapatero

Así operaba Análisis Relevante, la empresa de Julio Martínez que habría pagado a Zapatero y sus hijas

Papeletas en las urnas

Crece el temor entre alcaldes del PSOE por que Sánchez convoque un 'superdomingo' electoral en 2027

Publicidad