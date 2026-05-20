"Nuestro pana Zapatero detrás", así hablaba el exdirectivo de 'Plus Ultra' del expresidente español

"Nuestro pana Zapatero detrás". Este es uno de los mensajes del exdirectivo de 'Plus Ultra', Rodolfo Reyes, que aparece recogido en el auto del juez José Luis Calama y tras el que se ha imputado a José Luis Rodríguez Zapatero.

Pero ¿qué significa ser un pana? Rodolfo Reyes es venezolano así que si nos ceñimos al uso de esta palabra en Venezuela hemos de explicar que es un término coloquial con el que se nombra a una persona a la que se tiene en estima, un amigo cercano.

Cierto es que por el momento no ha trascendido ningún mensaje que haya enviado José Luis Rodríguez Zapatero, pero en el auto sí se incluyen los de algunos de los miembros de la presunta trama.

Se investiga si usaron de forma irregular el rescate de la aerolínea. También se indica que alguno de ellos habrían pagado 2.000 euros a Jéssica Rodríguez, expareja del exministro José Luis Ábalos.

Zapatero está citado en la Audiencia Nacional como investigado el próximo 2 de junio.

Entre las conversaciones el magistrado expone que la red logró concertar una reunión en el Ministerio de Transportes, cuando esta cartera la dirigía José Luis Ábalos. A esa reunión habrían asistido "altos cargos del Ministerio y directivos de 'Plus Ultra'".

Tras esta reunión los investigados relataron que fueron recibidos por "altas recomendaciones" y que el papel de Transportes sería "hablar bien de las compañías". Rodolfo Reyes, exdirectivo de la aerolínea, escribió: "Nuestro pana Zapatero detrás".

En el auto del juez se aporta otra conversación que se fecha poco después de declararse el estado de alarma por la pandemia de la COVID. El juez considera que Reyes entendía que "una crisis equivale a una oportunidad" y Julio Martínez consideraba que "el fin justifica los medios", asegurando literalmente: "Como dice un amigo, vamos a follar aunque tengamos que pagar un poquitín".

En abril Reyes le dice a Matinez que ha conseguido "puente con ZP", se supone que a través del político venezolano Ramón Gordils.

Sobre el dinero

Ya en septiembre, el CEO de Plus Ultra, Roberto Roselli, mandó un audio a Reyes en el que indicaba que el rescate se encontraba parado por la escasez de personal de la SEPI y le transmitió su intención de llamar a Julio Martínez Martínez, amigo de Zapatero también imputado y al que llegó a calificar como "lacayo" del expresidente.

EL juez sitúa a Zapatero y a su entorno como a los "beneficiarios finales" y dice que detecta transferencias relevantes a cuentas de sus hijas, adquisiciones patrimoniales y cancelaciones anticipadas de préstamos, refirmando la utilización personal de los fondos obtenidos".

"La sociedad Análisis Relevante percibe fondos de Plus Ultra, Sofgestor, Grupo Aldesa e Inteligencia Prospectiva por más de 941.000 euros, remitiendo posteriormente cantidades significativas a Zapatero (490.780) y a la sociedad What The Fav (239.755)", de sus hijas.

Añade también que "Inteligencia Prospectiva canaliza casi 1,2 millones de euros hacia Análisis Relevante, What The Fav y Gate Center, y estas entidades redistribuyen fondos hacia Zapatero y su entorno familiar".

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