Así se movía el dinero de Plus Ultra a la "boutique financiera" de Zapatero, según el auto del juez

El juez Calama ha colocado al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en lo más alto de una presunta trama criminal relacionada con el tráfico de influencias, a la que define como una "boutique financiera". Según el auto judicial, esta estructura operaba bajo una apariencia de servicios de asesoramiento, aunque los investigadores dudan de su legalidad.

Por debajo de Zapatero, el juez sitúa a su amigo Julio Martínez y a Manuel Fajardo, su principal enlace en Venezuela. En un tercer nivel aparecen María Gertrudis, secretaria del expresidente, y Cristóbal Cano, mano derecha de Martínez.

Por ello, varias acusaciones populares, como Vox y Hazte Oír, han pedido medidas cautelares contra Zapatero. Ambas han solicitado a Calama la retirada de su pasaporte, la prohibición de salir del país y la obligación de comparecer en el juzgado. Además, Hazte Oír ha pedido que se llame a declarar como testigos a los exministros María Jesús Montero y José Luis Escrivá.

¿Cómo se movía el dinero?

Según la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), el dinero habría circulado desde la aerolínea Plus Ultra hacia Zapatero a través de distintas sociedades. Uno de los canales principales sería Julio Martínez, propietario de la empresa Análisis Relevante, quien habría recibido pagos de la aerolínea y posteriormente transferido más de 400.000 euros al expresidente en un periodo de cinco años.

Sin embargo, esta sería solo una parte del flujo económico. A través de otras sociedades instrumentales, Zapatero y la empresa vinculada a sus hijas habrían recibido en total cerca de dos millones de euros.

Muchos de estos pagos se justificaban como servicios de consultoría, aunque los investigadores cuestionan su veracidad. El propio auto señala que "la actuación de esta red se desarrollaría bajo una apariencia formal de asesoramiento, representación institucional o consultoría estratégica".

Uno de los principales focos se encuentra en las facturas donde, según la investigación, la secretaria de Zapatero acordaba con el gestor de Julio Martínez tanto los conceptos como los importes, incluso después de haberse realizado los supuestos trabajos. En uno de los mensajes recogidos en el auto se puede leer: "Podemos ir consensuando los conceptos".

"Nuestro pana Zapatero"

En los correos electrónicos entre el expresidente y el empresario, ambos toman precauciones para evitar que sean vinculado directamente con la actividad ilícita. En otro mensaje, la secretaria señala: "Me indica Julio que saldrá junto al Presidente, pero que habitualmente no lo hacen constar. Espero haberme explicado".

Aunque en el documento judicial no aparecen mensajes de Zapatero, su nombre se menciona en numerosas ocasiones, muchas de ellas en un tono cercano. Como por ejemplo el mensaje a Raif El Arigie, de un exconsejero de Plus Ultra, Rodolfo Reyes: "Nuestro pana Zapatero grande".

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