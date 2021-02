¿A quién beneficia el voto en blanco en las elecciones catalanas 2021?

El voto en blanco en las Elecciones Catalanas 2021 es una de las opciones que elegirán en las urnas quienes no tienen claro a qué candidatura otorgar su voto. El voto en blanco se trata de un voto que se emite con un sobre que no contiene ninguna papeleta. Es una modalidad de votación admitida y considerada válida. No como el caso de los votos nulos.

Votar en blanco hace que aumente el número de votos que necesita cada partido político en estas Elecciones Cataluña 2021 para ser admitido en un primer corte. Según la ley electoral, las candidaturas que no hayan obtenido al menos el 3% de los votos son excluidas.

El poder del voto en blanco en el recuento de votos

Los votos en blanco benefician a las candidaturas mayoritarias que se presentan en estas elecciones catalanas al Parlamento de Cataluña, ya que serán las que menos problemas tengan para pasar ese primero corte, y perjudican a las que hayan obtenido menos votos que tendrán más difícil llegar a los votos requeridos para pasar el corte preliminar.

La cuenta para establecer la barrera del 3% se hace sumando los votos a candidaturas y los votos en blanco. De modo que el voto en blanco sirve para aumentar la barrera que hará que los partidos pasen el primer corte para optar al reparto de escaños.

