En las elecciones generales 2019 del 10-N los españoles volverán a votar por cuarta vez en cuatro años. Una parte de estos votos, por unos motivos o por otros, no irán destinados directamente a ningún partido, al tratarse de votos nulos o en blanco. Además, el cansancio de la población respecto a la situación política podría disparar la abstención, según algunas encuestas. Sin embrago, voto nulo, blanco y abstención afectan de forma distinta a los resultados de las elecciones, llegando a beneficiar, en ciertos casos, a algunos partidos más que a otros.

Voto nulo

El voto nulo se trata de un 'voto emitido no válido', por lo que no beneficia ni perjudica a ningún partido en las elecciones generales 2019. Según el artículo 96 de la Ley Electoral, es nulo el voto emitido en un sobre o papeleta diferente del modelo oficial, así como el emitido en papeleta sin sobre, o en un sobre que contenga más de una papeleta de distinta candidatura. También se considera voto nulo si en los votos emitidos en papeletas en se hubieren modificado, añadido o tachado nombres de candidatos o 'producido cualquier otra alteración de carácter voluntario o intencionado'. Por tanto se trata de errores, ya sean premeditados o no, que no tendrán consecuencias directas en los resultados de los comicios.

Voto en blanco

El voto en blanco sí se considera 'voto válido' por lo que si puede influir en los resultados de las elecciones generales del 10-N. Según la Ley Electoral, se considera boto en blanco cuando el elector introduce en la urna un sobre sin papeleta en su interior, o en el caso del senado, si en la papeleta no hay marcado ningún candidato. Los efectos del voto en blanco de deben a la Ley d'Hont, el método de cálculo proporcional para medir la representación electoral en España. Según este método, se excluyen directamente a aquellas candidaturas que han obtenido menos del 3% de los votos emitidos. Por tanto, podría afectar a aquellos partidos más pequeños, beneficiándose las candidaturas que suelen tener más representación. Por tanto, si hay más votos en blanco, los pequeños partidos deberían recibir más votos para alcanzar el 3% y por tanto no quedar excluidos. En general se interpreta como una muestra de descontento hacia la clase política, pero a su vez, también como la aprobación del sistema electoral, a diferencia de la abstención.

Abstención

La abstención electoral es sinónimo de no ir a votar en las elecciones generales 2019. Este supuesto no favorece ni perjudica a ningún partido, ya que al no haber voto ni suma ni resta. Sin embargo, detrás de la abstención suele haber un significado más simbólico, aunque difuso, pudiendo representar el hartazgo de la población, descontento con la Ley Electoral, desacuerdo con el sistema, etc. La abstención suele afectar a partidos con menos fidelidad. Según recientes encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), Ciudadanos sería el partido más castigado por la abstención.