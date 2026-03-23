El PP se querellará contra Tezanos por posible delito electoral: "Manipula la voluntad de los electores"

El PP ha anunciado este lunes que se querellará contra José Félix Tezanos, presidente del CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas) por indicios de un posible delito electoral, tal y como ha adelantado Cuca Gamarra, vicesecretaria del PP. Los sondeos prelectorales en los últimos años siempre han sido objeto de polémica, especialmente criticados por los partidos de derecha (PP y VOX).

"Tezanos vulnera los principios de neutralidad e imparcialidad"

En una rueda de prensa este lunes, Gamarra ha detallado que en las últimas elecciones de Castilla y León "el CIS subestimó a la derecha, al PP, y sobreestimó al PSOE. A la derecha, cinco puntos menos; a la izquierda, siete puntos más... El CIS de Tezanos vulnera de forma sistemática los principios de neutralidad y de imparcialidad".

La popular no dudó en tildar al CIS y a la intervención de Tezanos como 'partidista': "La utilización partidista no es solo un problema partidista, sino jurídico. No es que falle, sino que deliberadamente se le hace fallar para manipular la voluntad de los electores".

"Tezanos es uno de los síntomas de corrupción de Sánchez"

Gamarra prosiguió su exposición hablando de que en los sondeos prelectorales el CIS, de mano de Tezanos, "infla sistemáticamente al partido del Gobierno": "Tezanos es uno de los síntomas de la corrupción de Sánchez".

Las elecciones de Aragón y Extremadura, otro ejemplo

Además de las recientes en Castilla y León, las fuerzas conservadoras ya se molestaron por lo sucedido en los comicios aragoneses y extremeños, donde el CIS volvió a dar demasiada intención de voto al PSOE, y el resultado no pudo ser más opuesto.

La encuesta del CIS dieron la victoria en Castilla y León a Pedro Sánchez, de hecho apuntaba a que el PSOE subía una décima respecto al barómetro de enero, y el PP -que ganó en Aragón y Extremadura- perdía intención de voto. Estos datos eran los opuestos a los que mostraban otras encuestas privadas, y en eso precisamente es dónde ponía el foco la oposición para criticar al CIS.

Desde Vox, el portavoz nacional, José Antonio Fúster recordó a mitad de febrero que se le debe pedir "seriedad" al CIS. "Pidamos seriedad con nuestro dinero. Las tendencias son evidentes, seamos rigurosos".

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