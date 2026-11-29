Consulta el resultado de las Elecciones Generales 2026 en Palencia.

Antena 3 Noticias te ofrece en tiempo real el escrutinio de la jornada electoral del 29N para que puedas conocer al momento quién está ganando las elecciones generales.

Resultados de las Elecciones Generales 2026 en Palencia

29N Elecciones 29N CONGRESO

SENADO ESCRUTINIO: 0% Actualizado a las: 19:35 h. Palencia Congreso

Castilla y León

Palencia Palencia Congreso

Castilla y León

Palencia DATOS PACTOS EN DISPUTA Escaños por partido, porcentaje y votos Partido Escaños % Votos Ver detalles: Frente Amplio, Podemos, PP y UPN Frente Amplio: Se compara con los resultados obtenidos por Sumar en 2023, descontando los cinco escaños asignados a Podemos. Por tanto, Frente Amplio parte de 26 escaños. Podemos: Se comparan cinco escaños obtenidos en 2023 en confluencia con Sumar: Madrid (1), Barcelona (1), Murcia (1), Las Palmas (1) y Granada (1). PP: Se comparan los escaños de UPN y del PP, es decir, 138 escaños. Resumen del escrutinio: Participación 0% 71,2 % Votos contabilizados: 0 0,00% Abstenciones: 0 0,00% Votos en blanco: 0 0,00% Votos nulos: 0 0,00%

Además del recuento de votos, podrás seguir todos los datos de la jornada electoral en Palencia: el % de la participación, el número de votos en blanco, las abstenciones y los votos nulos.

Todo ello podrás compararlo con los datos conseguidos el pasado 23 de julio de 2023, fecha en la que se celebraron las últimas eleccciones generales en España, y así conocer la evolución y el cambio que se ha producido en tu provincia.

Resultados de las Elecciones Generales 2023 en Palencia

En las elecciones generales de 2023 en la provincia de Palencia, el Partido Popular (PP) fue el claro ganador al obtener 40.263 votos, lo que supuso un 41,85 % de los votos. Por su lado, PSOE consiguió el 34,49% de los votos, Vox un 12,9% y por su parte Sumar un 6,02% de los votos (5.792 votos). Finalmente el partido Vamos P. sumó 1.898 votos, lo que implicó un 1,97% de los votos en estas Elecciones Generales en Palencia de 2023.