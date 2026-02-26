Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
El comprometido momento en el que María Jesús Montero se da cuenta de que ha votado en contra de las ayudas a las víctimas de Adamuz y Gelida

La vicepresidenta primera ha esbozado una sonrisa nerviosa al percatarse del error en el Congreso.

El comprometido momento en el que María Jesús Montero se da cuenta de que ha votado en contra de las ayudas a las víctimas de Adamuz y Gelida

María Jesús Montero se da cuenta de que ha votado en contra de las ayudas a las víctimas de Adamuz y Gelida

Ángela Clemente
Publicado:

Este jueves, el pleno del Congreso ha aprobado prácticamente por unanimidad el decreto-ley que establece las ayudas a las víctimas de los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), que alcanzan los 216.000 euros para las familias de los fallecidos y los 252.000 euros para los heridos con lesiones más graves.

El decreto ha sido convalidado con 349 votos a favor y uno en contra de la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, a raíz de un error. En el debate previo todos los grupos parlamentarios han dado muestras de respeto, pesar y solidaridad con las víctimas y sus familias.

La oposición reclama la dimisión de Puente

Mientras que los grupos más cercanos al Gobierno piden celeridad en la investigación de las causas, la oposición reclama una vez más la dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente.

Qué establece la norma

Lo que la norma establece es que los familiares de los (47) fallecidos recibirán, en un plazo inferior a tres meses, un total de 216.000 euros, de los cuales 72.000 euros son de ayuda directa del Estado, exenta de IRPF y no reembolsable, otros 72.000 de anticipo del seguro de responsabilidad civil y 72.000 más del seguro obligatorio.

Por su parte, los heridos (164) se clasifican en 14 categorías, dependiendo de la gravedad de las lesiones, con ayudas directas que van desde los 2.404 a los 84.141 euros y que también se triplican con anticipos y seguros, hasta alcanzar los 252.000 euros en los casos más graves.

El decreto-ley lo ha defendido el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, que ha subrayado que el objetivo del Gobierno es "otorgar rápidamente las ayudas", que se pueden solicitar hasta el 4 de mayo. También manifestaba el compromiso del Gobierno con la investigación, la transparencia informativa y la adopción de medias correctoras "cuando proceda".

El comprometido momento en el que María Jesús Montero se da cuenta de que ha votado en contra de las ayudas a las víctimas de Adamuz y Gelida
Accidentes ferroviarios

El comprometido momento en el que María Jesús Montero se da cuenta de que ha votado en contra de las ayudas a las víctimas de Adamuz y Gelida

