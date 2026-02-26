La UCO vincula a la expresidenta de Adif, Pardo de Vera, con la trama de las mascarillas

La expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, está imputada en el 'caso Koldo' por presunto amaño de contratos de obras públicas. Un día después de destaparse, los investigadores le tomaron declaración tras hallar un contrato de mascarillas por 12 millones y medio de euros adjudicado a la empresa de Koldo García. Ella había firmado el documento, pero se desentendió.

"La Dirección General de Personas era la que se encargaba de gestionar esa adjudicación. Y de esa Dirección cuelgan otras 3 direcciones. Desconozco cuál se encargó de buscar los suministradores", declaró. Ahora, tras meses de análisis, ha sido señalada por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) en la trama de las mascarillas tras encontrar mensajes entre Koldo y ella que sugieren que conocía la empresa previamente.

Según el informe de la UCO, al que ha tenido acceso 'EFE', Koldo facilitó el contactó de uno de los directivos de Soluciones de Gestión el día anterior a la adjudicación del contrato de 12,5 millones de euros. Se trata del que fuera director general de Personas de Adif, Michaux Miranda, quien se ocupó de los trámites administrativos de la transacción.

También está imputado en la causa y fue cesado en 2024. La expresidenta de Adif reconocía a Miranda en un mensaje tras conocerse el caso que le había "derivado" el contacto de la empresa, y confiaba en que "todo se resolverá": "No nos merecemos esto".

Mensajes con Ábalos y Koldo

Así mismo, la UCO ha encontrado otros mensajes en los móviles de otros investigados, ya que el contenido requisado a Pardo de Vera fue eliminado. Entre ellos con el exasesor de Ábalos, que sugieren que Pardo de Vera conocía la empresa de Soluciones de Gestión. Esta le escribió que "Iñigo es el contacto", refiriéndose al directivo de la empresa y uno de los líderes de la trama, Iñigo Rotaeche.

Aunque, una vez formalizaron el contrato, hablaron de facturas. Koldo le comunica que le han llamado "y me dicen que no tienen la factura", a lo que la expresidenta le responde que "está todo firmado. Déjame ver". Koldo finalmente le dijo: "Vale, cariño. Solo falta eso para que consignéis el dinero en la cuenta".

Pero una vez se conoció la trama y tras declarar en sede policial, Pardo de Vera llamó al exministro de Transportes José Luis Ábalos para recomendarle una abogada que "lleva el mejor despacho penal de este país" y esperaba la llamada de Ábalos. Y a pesar de que este le dijo "no estoy en la investigación que se sepa", la expresidenta le contestó que "espera tu llamada. Mal no vendrá", dejando claro que no era "procedente conversar" entre ellos.

