Sánchez se pronuncia de forma tajante sobre su estado de salud y carga contra los "bulos de la ultraderecha": "Queda Gobierno para rato"

Pedro Sánchez ha utilizado las redes sociales este jueves para terminar con cualquier especulación sobre su estado de salud. "No padezco ninguna enfermedad cardiovascular", ha escrito el presidente del Gobierno, que ha calificado las informaciones como "bulos de la ultraderecha y la derecha ultra".

"Queda Gobierno para rato"

"Si su única forma de hacer oposición es la mentira, es que lo estamos haciendo realmente bien. Queda Gobierno para rato", ha sentenciado Sánchez.

Álvarez de Toledo cuestionó su estado de salud

Todo comenzó con una polémica intervención de la diputada del PP en el Congreso de los Diputados en la que cuestionaba el estado de salud del presidente, preguntándole directamente si tenía "algún problema de salud".

"Presumen de transparencia, desclasifiquen su historial médico", dijo Cayetana Álvarez de Toledo a Sánchez a cuenta de la desclasificación de documentos secretos sobre el golpe de Estado fallido del 23-F.

Una intervención de la diputada del Partido Popular a la que el ministro Félix Bolaños respondió de forma tajante: "Cuando uno piensa que la señora Álvarez de Toledo ha llegado al límite de la bajeza moral, ve que hay un escalón más abajo".

Mensaje completo de Sánchez

"La ultraderecha y la derecha ultra llevan anunciando el fin de este Gobierno desde el primer día. Ahora, además, difundiendo bulos sobre mi salud.

La máquina del fango funciona siempre igual: lanzan el bulo desde un pseudomedio, sus diputados lo amplifican y sus tertulianos enfangan la conversación pública.

No padezco ninguna enfermedad cardiovascular, pero si fuese así, no habría ningún problema. Hay millones de personas que las padecen y llevan una vida normal gracias a los servicios públicos que ustedes desmantelan.

Si su única forma de hacer oposición es la mentira, es que lo estamos haciendo realmente bien.

Queda Gobierno para rato".