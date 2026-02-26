Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Barcelona
España
Madrid

Gobierno

Sánchez se pronuncia de forma tajante sobre su estado de salud y carga contra los "bulos de la ultraderecha": "Queda Gobierno para rato"

"No padezco ninguna enfermedad cardiovascular... Hay millones de personas que las padecen y llevan una vida normal gracias a los servicios públicos que ustedes desmantelan", ha sentenciado el presidente del Gobierno en redes sociales.

Pedro Sánchez

Sánchez descarta sufrir ninguna enfermedad cardiovascular tras las palabras de Cayetana Álvarez de Toledo | EUROPAPRESS

Publicidad

Juan Muñoz
Publicado:

Pedro Sánchez ha utilizado las redes sociales este jueves para terminar con cualquier especulación sobre su estado de salud. "No padezco ninguna enfermedad cardiovascular", ha escrito el presidente del Gobierno, que ha calificado las informaciones como "bulos de la ultraderecha y la derecha ultra".

"Queda Gobierno para rato"

"Si su única forma de hacer oposición es la mentira, es que lo estamos haciendo realmente bien. Queda Gobierno para rato", ha sentenciado Sánchez.

Álvarez de Toledo cuestionó su estado de salud

Todo comenzó con una polémica intervención de la diputada del PP en el Congreso de los Diputados en la que cuestionaba el estado de salud del presidente, preguntándole directamente si tenía "algún problema de salud".

"Presumen de transparencia, desclasifiquen su historial médico", dijo Cayetana Álvarez de Toledo a Sánchez a cuenta de la desclasificación de documentos secretos sobre el golpe de Estado fallido del 23-F.

Una intervención de la diputada del Partido Popular a la que el ministro Félix Bolaños respondió de forma tajante: "Cuando uno piensa que la señora Álvarez de Toledo ha llegado al límite de la bajeza moral, ve que hay un escalón más abajo".

Mensaje completo de Sánchez

"La ultraderecha y la derecha ultra llevan anunciando el fin de este Gobierno desde el primer día. Ahora, además, difundiendo bulos sobre mi salud.

La máquina del fango funciona siempre igual: lanzan el bulo desde un pseudomedio, sus diputados lo amplifican y sus tertulianos enfangan la conversación pública.

No padezco ninguna enfermedad cardiovascular, pero si fuese así, no habría ningún problema. Hay millones de personas que las padecen y llevan una vida normal gracias a los servicios públicos que ustedes desmantelan.

Si su única forma de hacer oposición es la mentira, es que lo estamos haciendo realmente bien.

Queda Gobierno para rato".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

El Congreso vuelve a tumbar el decreto del "escudo social" con el 'no' de PP, Vox y Junts

Sesión plenaria del Congreso de los Diputados

Publicidad

España

La expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, en comparecencia en el Senado

La UCO vincula a la expresidenta de Adif, Pardo de Vera, con la trama de las mascarillas

El comprometido momento en el que María Jesús Montero se da cuenta de que ha votado en contra de las ayudas a las víctimas de Adamuz y Gelida

El comprometido momento en el que María Jesús Montero se da cuenta de que ha votado en contra de las ayudas a las víctimas de Adamuz y Gelida

Pedro Sánchez

Sánchez se pronuncia de forma tajante sobre su estado de salud y carga contra los "bulos de la ultraderecha": "Queda Gobierno para rato"

Sesión plenaria del Congreso de los Diputados
DECRETOS

El Congreso vuelve a tumbar el decreto del "escudo social" con el 'no' de PP, Vox y Junts

Antonio Tejero Díez en el golpe de Estado del 23F
DOCUMENTOS 23F

La angustia de la mujer de Tejero y un rey reforzado tras el 23F: lo que revelan los documentos desclasificados

El ex fiscal general Álvaro García Ortiz
GARCÍA ORTIZ

El Supremo rechaza anular la condena a García Ortiz y el ex fiscal general del Estado ya puede acudir al Constitucional

El Alto Tribunal descarta que se hayan vulnerado derechos fundamentales y que desconociera la acusación de la que tenía que defenderse.

La frontera de Gibraltar
Gibraltar

España asumirá el control de la frontera Schengen en Gibraltar tras el acuerdo entre la UE y Reino Unido

El tratado entre la UE y el Reino Unido tras el brexit elimina la verja, integra el Peñón en la unión aduanera y refuerza la lucha contra el contrabando.

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo

Feijóo pide que el rey Juan Carlos I regrese a España tras desclasificarse los documentos del 23-F

Candidatos elecciones Castilla y León

Estos son todos los candidatos de las elecciones de Castilla y León 2026

Bebida energética

Radiografía del consumo de bebidas energéticas entre los jóvenes en España: el 47% las mezcla regularmente con alcohol

Publicidad