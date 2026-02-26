Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
El Ministerio de Ciencia pedirá el cese del gerente del CNIO tras denunciarle por acoso la exsecretaria general

La denunciante era la exsecretaria general del CNIO. Primero puso una queja en Recursos Humanos pero tras agravarse las conductas lo elevó al patronato.

Ministra de Ciencia, Diana Morant

Irene Rodríguez
Publicado:

Este viernes el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, solicitará el cese del gerente del Centro Nacional de investigaciones Oncológicas, José Manuel Bernabé, por un presunto caso de acoso.

"Tras las informaciones publicadas esta mañana por el diario 'ABC' sobre un presunto caso de acoso en el CNIO, y tras conocer los hechos descritos, el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades condena de forma rotunda lo que consideramos unos hechos impropios de una institución como el CNIO", han señalado fuentes del ministerio.

El pasado 11 de noviembre, la denunciante, debido a su "situación laboral y solicitud de amparo frente a posibles represalias" presentó una queja en el área de Recursos Humanos. Se trata de Laura Muñoz, exsecretaria general del CNIO, que tras incorporarse Bernabé como gerente, relató en el escrito que se habían "producido cambios" en su "dinámica profesional", además de "un trato personal poco habitual que, con el paso de las semanas, me han hecho sentir cada vez más incómoda e insegura en el ejercicio de mis funciones".

Otro apunte es que Bernabé comenzó a escribe "con frecuencia por WhatsApp", vía por la que han ocurrieron los hechos denunciados, según 'ABC': "Este canal que inicialmente se utilizó para cuestiones laborales, acabó siendo usado por su parte para enviarme fotografías, vídeos y comentarios sobre su vida privada"

Tras enviarle contenido personal, un hecho que la denunciante consideró "progresivamente incómodo e inapropiado en el contexto de relación jerárquica", ya que le informaba de las mujeres con las que había tenido relaciones sexuales: "Ya llevo catorce". Por lo que puso en conocimiento la patronato del CNIO.

Cesaron a la denunciante

La incorporación de Bernabé, sustituyendo a Juan Arroyo, se produjo el primero de septiembre de 2025, pero el 25 de noviembre el patronato acordó reorganizar la estructura del organismo destituyendo del área económica a Arroyo tras ser denunciado por presuntas irregularidades.

Además, Bernabé aprobó eliminar inmediatamente "duplicidades y capas intermedias que no aportan valor diferencial", que incluía el cese de otros dos puestos del mismo área, como el de Laura Muñoz. Esto sucedió dos semanas después de la queja interpuesta en Recursos Humanos. Aunque también, un ex alto cargo del CNIO denunció a la Fiscalía Anticorrupción que en el área económica del organismo y empresas afines se habrían lucrado con contratos algunos directivos.

Según el ABC, la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, se ha enterado del contenido de la denuncia por el medio de comunicación, afirmando que "nunca antes" habían tenido acceso. Por su parte, varios científicos y cargos del centro han publicado un manifiesto en apoyo a su compañero denunciando una campaña de desprestigio "orquestada y dirigada" contra su reputación.

"Nuestro total respaldo a la labor desarrollada por José Manuel Bernabé durante los últimos meses, en su esfuerzo por conseguir una gestión transparente en el CNIO", escriben en la carta a la que ha tenido acceso EFE. Añaden que "fue el principal actor a la hora de ayudar a las autoridades a esclarecer las presuntas actividades delictivas asociadas al anterior equipo de gerencia".

