El Congreso vuelve a tumbar el decreto del "escudo social" con el 'no' de PP, Vox y Junts

Este jueves el Gobierno de Pedro Sánchez sometía a votación cuatro decretos de los cuales solo se han aprobado dos: el de las ayudas a las víctimas de los accidentes ferroviarios de Adamuz y Gelida, y la revalorización de las pensiones. En cambio, los otros dos no han tenido el apoyo mayoritario de la cámara Baja y, por tanto, los decretos para topar precios en emergencias y el "escudo social" no han sido aprobados. La diferencia la han marcado el Partido Popular, Vox y Junts dando su negativa a estos textos.

Estos partidos creen que el escudo favorece a la ocupación, mientras que el tope de precios creen que es intervencionista. Con este balance, Pedro Sánchez revive una derrota parlamentaria, con Junts como principal protagonista, ya que desde que anunció su rotura de lazos con el Ejecutivo, varios decretos no han sido aprobados.

Sin embargo, el líder de de la formación, Carles Puigdemont, si que está a favor de aprobar alguna de las medidas que han tumbado, siempre que se presenten por separado y o en un decreto omnibus. Y para algunos socios de Gobierno esta propuesta del prófugo no la consideran mala para sacar adelante las máximas medidas posibles.

Aunque el 'no' de los catalanes no ha pillado de sorpresa, ya que momentos antes de votar lo habían avisado. "No al escudo social y no a topar los precios en emergencias", anunciaba la portavoz de Junts Miriam Nogueras, que afirmaba que si separaban las medidas votarían a favor

Los socios confían en aprobarlo

Por su parte, el Gobierno utilizaba una estrategia: la excepción y la emergencia del decreto ley como patrón de gobernanza habitual. El ministro de Justicia, Félix Bolaños, animaba a PP, Vox y Junts a ponerse en el atril del Congreso, para explicar por qué votan en contra: "Suban aquí, lo explican y se mueran de vergüenza de dejar a la gente en la calle".

Al igual que la portavoz del PSOE, que aseguraba que "no hay excusas" para rechazar los decretos. Unas palabras que otro diputado de Junts ha tachado de "chantaje político". Por otro lado, los socios de Gobierno arremetían contra la oposición. La portavoz de Comunes, Aina Vidal, lamentaba que "hoy este decreto caerá", teniendo optimismo en el mañana, asegurando que "lo volveremos a levantar". En la misma línea lo hacía el portavoz de ERC, Gabriel Rufián: "Malditos sean aquellos que tumban las cosas buenas para la gente".

No obstante, la oposición tiene claro que el presidente del Gobierno engaña y manipula a base de ómnibus, de cócteles de leyes. El diputado de UPN, Alberto Catalán, los definía como "los maestros del trilerismo. Están empeñados en mezclar cosas entre sí", definiéndolo como "un chantaje". Mientras que en el Partido Popular, José Vicente Mari, señalaba que "hace falta menos leyes y menos excepciones".

