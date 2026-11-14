Las últimas investigaciones judiciales marcan el primer sábado de campaña electoral

En esta última semana, ya en puertas de la campaña, se han sucecido varias investigaciones judiciales que afectan al PSOE. La jueza de la Audiencia Nacional ha imputado al exdelegado del Gobierno en la causa por el asalto a la frontera de Ceuta. La Fiscalía Europea investiga un posible fraude con las pulseras antimaltrato del Ministerio de Igualdad. La UCO ha publicado un informe del caso Koldo sobre el exchofer de Pedro Sánchez. Y a esto se une la investigación judicial sobre las financiación del PSOE.

Pero también, el Tribunal de Cuentas ha abierto una investigación sobre si hubo alguna irregularidad por parte de la Comunidad de Madrid en la compra de un ático en el centro de Madrid que, según el PSOE, era para uso de Isabel Díaz Ayuso, la presidenta madrileña. Las causas judiciales y las investigaciones protagonizan los mítines de este primer sábado de campaña.

Sánchez, contra el ático "de Ayuso"

Desde Palma, Pedro Sánchez no ha hecho mención a ninguno de los escándalos de presunta corrupción que rodean a su gobierno y su partido. El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, ha puesto el foco en el ático de la Comunidad de Madrid, señalando también al PP y directamente a Feijóo.

"Feijóo avala el "aticazo" comprado por Ayuso, pero vota en contra del decreto 'Maricarmen' que evitará deshaucios. Su política de vivienda es reírse a la cara de la gente", ha dicho el presidente del Gobierno. "La fuerza de la gente" es precisamente la apuesta del PSOE en este acto. Vistiendo una camiseta con ese lema, Sánchez también ha hecho suyo un cartel que portaba un asistente en un mitin, y que decía "la Peter lo peta".

Feijóo promete una auditoría de "lo saqueado"

Alberto Núñez Feijóo también se ha encontrado con una pancarta de un asistente a su acto en Santiago de Compostela, donde se podía leer "Feijóo fenómeno". El presidente del PP ha prometido acabar con la corrupción si llega al Gobierno, y a hacerlo "desde el primer Consejo de Ministros".

"Conmigo de presidente no volverá a haber corrupción, habrá limpieza", ha asegurado Feijóo, añadiendo también que, su eventual ejecutivo, pondrá en marcha "una auditoría" de todo lo que, a su juicio, "ha tocado y ha saqueado" el actual Gobierno. Feijóo también ha prometido que no habrá "indultos ni impunidad" para los corruptos.

Abascal califica al Gobierno de "mafia corrupta"

El líder de Vox no ha ahorrado en calificativos para referirse al Gobierno. Al ya habitual "mafia criminal", Santiago Abascal ha añadido el adjetivo de "corrupto y mentiroso", en referencia al Ejecutivo actual. En un mitin en Almería, Abascal ha afirmado que el PSOE se ha "echado la soga al cuello", y ha expuesto su tesis sobre el adelanto electoral.

"¿Por qué ha adelantado Sánchez las elecciones? Porque sabe lo que se le viene encima", ha expresado en su acto de campaña. El presidente de Vox ha concluido diciendo que Sánchez ha hecho "todo lo peor que se podía hacer en España", y ha concluido vaticinando que, ante las últimas investigaciones, el PSOE "se va a autoilegalizar".

Colau denuncia la campaña "dura" de la derecha

Sin mencionar ningún caso de corrupción, la candidata de Frente Amplio, Ada Colau, ha centrado su discurso en el acto de hoy en Sevilla en remarcar la campaña "dura y dificil" que, en su opinión, está llevando a cabo la derecha y la ultraderecha. "Están siendo muy duros y muy crueles. Con las mujeres, con los pensionistas, con las personas vulnerables", ha enumerado Colau, añadiendo también que se trata de una derecha "cruel", pero "muy cobarde".

Montero acusa a la oposición de ir contra los trabajadores

Tampoco ha hecho mención a la corrupción la candidata de Podemos, Irene Montero. En un mitin desde Las Palmas de Gran Canaria, ha calificado a PP y Vox de "partidos de los señoritos", y les ha acusado de ir en contra de los trabajadores. "No les gustan las huelgas ni las manifestaciones. Si fuera por ellos, todavía existiría la exclavitud", ha expresado Montero.

Quedan tan solo quince días para las elecciones. Y, por delante, todavía muchos kilómetros, actos y discursos para los principales líderes a la presidencia del Gobierno antes de la cita con las urnas.