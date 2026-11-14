Colau acusa a la derecha de ser "cruel con los vulnerables, pero cobarde para dar la cara"

La candidata de Frente Amplio a la Presidencia del Gobierno, Ada Colau, ha cargado contra la derecha durante un acto de campaña celebrado este sábado en Sevilla. A dos semanas de las elecciones generales del 29 de noviembre, la exalcaldesa de Barcelona ha defendido los servicios públicos, las pensiones y el acceso a la vivienda como algunos de los principales objetivos de su formación.

Colau ha acusado a la derecha de ser "muy cruel con los vulnerables, pero muy cobardes para dar la cara" y ha criticado que sus representantes eviten determinados debates. También ha reivindicado la movilización de los trabajadores y la huelga general por la vivienda celebrada el pasado 11 de noviembre. "Queremos ir a por más, queremos más derechos, queremos dignidad, queremos efectivamente recortar privilegios por arriba para proteger a la mayoría", ha asegurado.

Colau defiende limitar los pisos turísticos

La vivienda ha ocupado parte de su intervención. Colau ha criticado el turismo masificado y ha recuperado algunas de las medidas adoptadas durante su etapa al frente del Ayuntamiento de Barcelona, entre 2015 y 2023. La candidata ha recordado su enfrentamiento con Airbnb y el cierre de miles de pisos turísticos que, según ha explicado, funcionaban sin autorización.

También ha señalado que su gobierno municipal impuso una multa de medio millón de euros a la plataforma por negarse a retirar anuncios de alojamientos ilegales. Además, ha defendido aumentar los impuestos a las rentas más altas y ha asegurado que su formación no permitirá retrocesos en el derecho al aborto ni en las leyes contra la violencia de género.

Frente Amplio pide movilizarse el 29N

El acto, celebrado en El Fuerte de Isla Mágica, ha contado con la participación de Toni Valero, Emilio Delgado, Verónica Barbero y Enrique Santiago. El candidato de Más Madrid, Emilio Delgado, ha criticado a Isabel Díaz Ayuso por sus declaraciones sobre el emprendimiento y ha pedido el voto para frenar a la derecha y garantizar derechos.

Por su parte, Toni Valero ha denunciado el peso del alquiler sobre los ingresos de los trabajadores y ha defendido medidas contra la especulación inmobiliaria.

Colau ha cerrado su intervención apelando a la participación electoral y asegurando que su formación aspira a formar parte de un Gobierno progresista tras el 29 de noviembre. "Vamos a votar y vamos a ganar", ha concluido.

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