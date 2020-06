Puigdemont interviene en una concentración en Girona asegurando que le "llueven las ofertas para ir a otros lugares a explicar" la situación catalana

El expresidente catalán Carles Puigdemont ha asegurado, ante los rumores de un posible viaje a Suiza, que le "llueven las ofertas para ir a otros lugares a explicar" la situación de Cataluña. Lo ha dicho en un vídeo emitido en la concentración en Girona convocada por ANC y Òmnium por los cinco meses de encarcelamiento de Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, donde ha remarcado: "No bajaremos la cabeza".

"Si nos mantenemos firmes, si nos mantenemos de pie, si no olvidamos a los que están en prisión, si no dejamos de pedir su excarcelación inmediata, si no olvidamos a la gente del exilio, a la gente que tiene que pasar por Policía Nacional, Guardia Civil o juzgados acusados de delitos inexistentes, si no olvidamos esto, saldremos adelante", ha aseverado.

Ha asegurado que si la sociedad catalana se mantiene firme, "sin olvidar a los que están en prisión, en el exilio y la que tiene que pasar por la Guardia Civil, la Policía o los juzgados por delitos inexistentes", saldrá adelante. Puigdemont se ha mostrado convencido de que Cataluña está saliendo adelante, lo que, según él, provoca una "actitud violenta, intolerante y autoritaria" del Estado.

En un apunte en su perfil de Twitter, ha afirmado: "En pie ante un estado autoritario que viola los derechos fundamentales. Firmes en la defensa de las instituciones catalanas". "Saldremos adelante porque lo haremos juntos, y podremos volver a Catalunya gracias a la gente que ha votado República y libertad", ha concluido.