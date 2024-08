VÍDEO: El momento en que Puigdemont pasea por las calles de Barcelona hasta llegar al acto de Junts

Sobre él pesaba una orden de detención. Nada más pisar España podía ser detenido. No ha sido así. Ha acudido a un acto de Junts per Cat encumbrado por miles de seguidores, unos 3.500 según la Guardia Urbana. Ha llegado al escenario a pie junto a la comitiva de Junts per Cat sin ser arrestado. Al terminar su arenga y entre vítores, ha desaparecido. Nadie ha podido localizarle.

Antes de su llegada para arengar a sus seguidores, se han viralizado vídeos de cómo el expresidente de la Generalitat pasea por las calles de Barcelona. Con su inconfundible peinado y traje azul, camina para llegar hasta el acto de Junts. El líder de la derecha catalana independentista ha aparecido en la calle Trafalgar de Barcelona acompañado del secretario general de Junts, Jordi Turull. Luego se ha dirigido escoltado por los líderes de Junts hasta el cercano Arc de Triomf, en el paseo Lluís Companys, donde ha pronunciado un breve discurso.

Operación 'Jaula'

Después del acto de Junts, el expresidente de la Generalitat ha desaparecido y los Mossos d'Esquadra han activado el dispositivo 'Jaula'. Se están llevando a cabo controles en varias salidas de Barcelona para tratar de localizar a Puigdemont. Sobre Puigdemont pesa una orden de detención por malversación dictada por el juez del Tribunal Supermo, Pablo Llarena, la cual consideró hace poco inamnistiable.

Se han establecido controles policiales a las salidas de Barcelona, fundamentalmente centrados en los vehículos que abandonan la capital catalana, con el objetivo de localizar al expresidente catalán. Se ha activado a los operativos de Mossos de la región de Barcelona y del sur del área metropolitana, un dispositivo que podría ampliarse también a la frontera con Francia, según ha detallado EFE.

Tensión en Barcelona

En Barcelona se han vivido auténticos momentos de tensión. Sobre las 10:00 horas, cuando la comitiva de Junts ha entrado al parlamento catalán, los seguidores han intentado entrar por la fuerza al Parlament. Los Mossos d'Esquadra los han intentado frenar. Finalmente han logrado disuadir a todas las personas que había en la zona. Han sido momentos complicados mientras se desconocía el paradero de Carles Puigdemont.

