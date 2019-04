PSOE y Podemos urgen la dimisión de Montoro que justifica la amnistía fiscal

Los grupos parlamentarios de PSOE y de Unidos Podemos han urgido hoy la dimisión de Cristóbal Montoro por "decencia política" ante la inconstitucionalidad de la amnistía fiscal, mientras que el Ministro de Hacienda y Función Pública ha justificado que esta medida se aprobó para no subir el IVA.

Durante la sesión de control al Gobierno en el pleno del Congreso, Montoro ha sido criticado duramente por los diputados del PSOE Pedro Saura; Unidos Podemos Rafael Mayoral, y de Ciudadanos Juan Carlos Girauta, tras la sentencia del Tribunal Constitucional contra la amnistía fiscal aprobada en 2012.

Sin embargo, Montoro ha justificado esta medida -que "no nos gustó nada hacer"- ante la "asfixia completa" que vivía España, y ha argumentado que ha servido para impulsar el crecimiento de la economía y el empleo al haber más contribuyentes que antes evitaban a la hacienda pública y ahora contribuyen en el impuesto sobre la renta y sobre el patrimonio.

"Esta medida la tomamos para no tener que subir el IVA y tuvimos que subirlo a continuación", ha lamentado Montoro, al tiempo que ha recordado que ya pidió "perdón" por tener que subir este impuesto que "no es equitativo" pero que de no haberlo hecho "el país iba a sufrir muchísimo".

Montoro ha insistido hoy en que en la segunda mitad de la legislatura el Gobierno quiere comprometerse a reducir el IRPF y ha pedido a Ciudadanos su colaboración.

El ministro ha afirmado que gracias a la regularización de los activos no declarados, en 2013 se identificaron 130.000 millones de euros de bienes en el exterior.

El portavoz parlamentario de Economía en el grupo socialista, Pedro Saura, ha pedido reiteradamente la dimisión de Montoro y del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, por "decencia política" y para que haya "regeneración" en el país.

"Si usted no dimite le vamos a reprobar. Rajoy debería cesarlo de manera inmediata porque no merece ser ministro, ni si quiera ser catedrático de la hacienda pública", le ha recriminado tras incidir en que así se reforzaría la conciencia fiscal.

Saura ha recordado que la sentencia del Constitucional afirma que el Gobierno "legitima" conductas de los defraudadores y ha aseverado que la amnistía fiscal ha servido para "blanquear a muchos dirigentes del PP".

Montoro le ha respondido que "sólo hay un dirigente del PP, que en una parte menor y que hoy está en los tribunales, que se acogió a ella".