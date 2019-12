PSOE y ERC mantienen una reunión secreta en Barcelona

Es posible que Pedro Sánchez consiga finalmente ser investido presidente del Gobierno. Pero, si hay que hacer caso de lo que hoy han dicho sus socios necesarios de Esquerra Republicana, ese proceso no será ni fácil, ni corto.

Los socialistas confiaban en una investidura exitosa el 30 de diciembre, pero los independentistas ya han desinflado esas expectativas. "No se puede negociar con prisas, que lo importante no es el tiempo o ir muy rápido, si no tener el compromiso de habilitar esta vía política", asegura Marta Vilalta.

Fuentes socialistas han confirmado que este lunes ha habido una reunión de trabajo preparatoria de la de mañana. El PSC niega que los encarcelados estén sobre la mesa pero desde eEsquerra insisten y piden también otros gestos del Gobierno. Quieren que desde Moncloa dejen de interponer recursos al Tribunal constitucional contra las resoluciones independentistas.

Por su parte, Ciudadanos sigue esperando la respuesta a su propuesta, con PSOE y PP.