El PSOE resta importancia a sus críticos y cierra filas con Sánchez: "Miramos a 2027 y más allá"

El Congreso ha cerrado el calendario de plenos ordinarios de este curso político con un mensaje de gran carga política para el presidente. Una mayoría de la cámara baja ha exigido a Pedro Sánchez que plantee una cuestión de confianza, y su posterior dimisión, atendiendo a "la acumulación de investigaciones sobre casos de corrupción que tienen como protagonistas a responsables políticos nombrados y sostenidos de forma directa" por el presidente.

La respuesta entonces de la bancada socialista tras esa votación fue un gran aplauso. Y ahora días después, celebrado ya incluso el Comité Federal del PSOE, el partido ha decidido olvidar esa petición no vinculante del Parlamento.

Vista puesta en los presupuestos

La legislatura continúa y el ejecutivo se pone manos a la obra incluso con los presupuestos generales del próximo año. Este lunes, el Consejo de Ministro ha publicado el cuadro macroeconómico con el que Hacienda elaborará la senda de estabilidad, paso previo a las cuentas. Salvo sorpresa mayúscula, el Gobierno no aprobará ni una cosa, ni la otra en el Congreso. Pero los socialistas están decididos a demostrar que la legislatura tiene contenido hasta el último día.

Así lo defendía este lunes la portavoz del PSOE, Montse Mínguez, tras la ejecutiva del partido liderada por Sánchez. "Frente a la parálisis que muchos están tramitando de construir, seguimos mejorando la vida de la gente. Hemos aprobado en el Congreso sesenta y ocho iniciativas legislativas tanto para proteger al sector productivo, como a las familias", afirmaba Mínguez, poniendo especial énfasis también en ese trabajo presupuestario que arranca a partir de ahora.

El PSOE saca pecho del apoyo general a Sánchez

No hay margen para la autocrítica, ni para los reproches. Tampoco los que llegan desde dentro del partido. Por escasos que sean. En esa misma rueda de prensa, la portavoz socialista restaba importancia a las palabras del barón castellanomanchego, Emiliano García Page, o la alcaldesa de Palencia, Míriam Andrés. Los únicos que lamentaron la falta de debate en el Comité Federal que el PSOE celebro el pasado fin de semana.

Mínguez niega la mayor y asegura que el partido hizo "lo que teníamos que hacer" durante ese comité. "Lo que hicimos fue escucharnos, debatir y poner en marcha el nuevo ciclo electoral de 2027. La mirada del PSOE es 2027 y más allá", alegaba la voz de Ferraz ante las cámaras al tiempo que aseguraba que "todos los compañeros del Comité Federal" están convencidos de que el proyecto socialista "vale la pena".

Los socialistas reivindican sus medidas contra la corrupción

En ese camino para las próximas citas con las urnas, el PSOE no cree que puedan lastrarles los escándalos judiciales que vienen rodeando en los últimos años. De esta forma, los socialistas sacan pecho de las medidas internas aplicadas contra la corrupción a raíz de los casos que han afectado a sus dos últimos secretarios de organización, José Luis Ábalos, condenado recientemente por el Supremo a 24 años de prisión, y Santos Cerdan, investigado por la Audiencia Nacional en causas de presunto amaño de obra pública y supuesto espionaje a jueces o fiscales.

"Rendir cuentas y explicar las medidas que se ha auto impuesto el PSOE, que se trata de los estandartes tan elevados en cuanto a transparencia", añadía la portavoz socialista a los medios de comunicación. "Hemos reforzado nuestros controles y tanto es así que el último año hemos aumentado en 25 puntos nuestra transparencia según el Consejo de la Transparencia, situándonos en el partido más trasparente que hay en España", concluía sin hacer mención a las causas judiciales que rodean al Gobierno, al Partido Socialista y el entorno de Sánchez.

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