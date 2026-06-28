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El PSOE cierra filas con Sánchez pese a las críticas de Page y el PP habla de "silencio de los corderos"

Óscar López defiende que los socialistas seguirán gobernando "más allá de 2027", mientras el presidente de Castilla-La Mancha reclama autocrítica y volver a dar la palabra a los ciudadanos.

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Paula V. Sisó
Paula V. Sisó
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El PSOE trata de proyectar una imagen de resistencia y continuidad un día después del Comité Federal en el que Pedro Sánchez dejó claro que su intención es seguir gobernando hasta el final de la legislatura. Una reunión que, puertas afuera, estuvo marcada por el discurso del presidente del Gobierno y secretario general socialista, y que, puertas adentro, se prolongó durante más de cinco horas con más de una treintena de intervenciones.

La dirección socialista salió del cónclave con un mensaje claro: cerrar filas con Sánchez y defender la acción del Gobierno frente a las presiones externas. Sin embargo, no todos compartieron el mismo diagnóstico.

Aunque la mayoría de los dirigentes territoriales respaldaron al líder del partido, dos voces se desmarcaron de la línea oficial: la alcaldesa de Palencia y el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que volvió a reclamar un adelanto electoral.

Page, el más crítico

Page fue, de nuevo, el barón más crítico. En una intervención de unos 16 minutos, pidió al PSOE hacer autocrítica y mirar más allá de la situación actual del partido. "La realidad yo creo que invita a darle la palabra a la gente", defendió, en referencia a una posible convocatoria electoral.

También advirtió de que el partido no puede trasladar la imagen de que se trata de "aguantar hasta el último día" sin apoyos parlamentarios suficientes y en medio de una creciente presión política.

El presidente castellanomanchego vinculó esa necesidad de reflexión con los casos de presunta corrupción que afectan al entorno socialista. Pidió "tomar medidas más de cortafuego" con los compañeros afectados y reclamó actuar judicialmente contra Leire Díez, al considerar "enormemente grave" lo que se está conociendo. "¿De verdad creéis que lo que está pasando no tiene nada que ver con nosotros?", llegó a plantear ante sus compañeros.

Pese a esas críticas, la respuesta oficial del PSOE ha sido insistir en la estabilidad. El ministro para la Transformación Digital y secretario general del PSOE madrileño, Óscar López, ha defendido este domingo que los socialistas seguirán gobernando "más allá de 2027" pese al "bombardeo sistemático" de tertulias, opiniones y escritos. En un acto de Juventudes Socialistas de Madrid, López ha reivindicado a una militancia "independiente" y ha situado el debate en lo que, a su juicio, está en juego: la sanidad, la educación pública y las pensiones.

También Diana Morant, en un acto en Valencia vinculado a la dana, evitó pronunciarse sobre las tensiones internas del partido, en línea con una dirección que busca pasar página y sostener el mensaje de unidad.

Críticas desde el PP

Desde el PP, sin embargo, la lectura es muy distinta. Los populares han calificado el Comité Federal como el "silencio de los corderos" por la ausencia de críticas generalizadas a Sánchez y acusan al PSOE de haber sustituido el debate interno por el cierre de filas.

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha sostenido que "el sanchismo ha devorado al socialismo" para imponer el "pensamiento único" y ha afirmado que los dirigentes socialistas "decidieron inmolarse con Sánchez".

La oposición también ha criticado la actitud del presidente en el Congreso esta semana, después de que el PP le reclamara de nuevo que abandonara La Moncloa. En Ferraz, mientras tanto, el PSOE insiste en resistir y gobernar. Pero la intervención de Page volvió a evidenciar que, aunque cada vez quedan menos voces discordantes, el debate interno no está completamente cerrado.

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