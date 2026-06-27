Antena 3 Noticias
Última hora
España
Madrid
Barcelona

VOX

Vox presenta su programa de "desregulación" para derogar leyes

La formación también ha reivindicado sus últimos resultados electorales y su entrada en ejecutivos autonómicos, aunque ha pedido que los acuerdos firmados se cumplan "al pie de la letra".

El presidente de Vox, Santiago Abascal (c), y el secretario general de Vox, Ignacio Garriga (d), durante la Asamblea Ordinaria de Vox 2026

VÍDEO: Vox plantea derogar tres leyes por cada nueva norma y avisa sobre sus gobiernos regionales | Europa Press

Publicidad

Iman Benataya
Publicado:

Vox ha celebrado este sábado su Asamblea Ordinaria en la que ha presentado un programa de desregulación con el que busca reducir la burocracia. Entre las medidas planteadas por la formación figura la derogación de tres leyes por cada nueva norma que sea aprobada.

En el decurso del acto, la formación liderada por Santiago Abascal también ha ensalzado sus últimos resultados electorales, así como su entrada en distintos gobiernos regionales. En ese contexto, Vox ha reclamado que se respeten los acuerdos firmados "al pie de la letra" y que se cumplan sin ningún tipo de trampa". Paralelamente, la formación ha defendido la necesidad de tener "valentía" para abandonar los gobiernos si esos pactos no se cumplen, recordando que ya se hizo "en su momento".

Además, ha abordado la situación del Gobierno de Pedro Sánchez, al que ha llamado "desequilibrado, psicópata y malnacido". "Hoy en España hay un loco al volante, un loco peligroso", ha asegurado. "España está gobernada por la traición, la mentira y la corrupción galopante", ha asegurado Abascal, que ha destacado que los presuntos casos abarcan "a toda la cuadrilla del PSOE" y al entorno del jefe del Ejecutivo.

En este contexto, ha reiterado que Sánchez pretende "robar" las próximas elecciones generales, como viene advirtiendo aduciendo que "es capaz de cualquier cosa para perpetuarse en el poder" y evitar así acusaciones judiciales por corrupción. Abascal indica que Sánchez usa la regularización de migrantes y las nacionalizaciones por la Ley de Nietos para alterar el censo electoral.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.

Los correos de Red.es con indicios de amaño en favor de Juan Carlos Barrabés: "La suya es la buena y los otros han de bajar, sí o sí"

Correos empleados Red.es

Publicidad

España

El presidente de Vox, Santiago Abascal (c), y el secretario general de Vox, Ignacio Garriga (d), durante la Asamblea Ordinaria de Vox 2026

Vox presenta su programa de "desregulación" para derogar leyes

El rey Felipe VI saluda al jugador de la selección española Rodri este viernes, tras el partido del Mundial de la FIFA 2026

Vídeo: Felipe VI baja al vestuario para felicitar a España tras su victoria ante Uruguay en el Mundial

Feijóo acusa a Sánchez de "caudillismo" gobernando contra la voluntad del Congreso

Feijóo insta a que los catalanes echen a Pedro Sánchez de Moncloa

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez (2i); la vicesecretaria general, María Jesús Montero (d); la secretaria de organización, Rebeca Torró Soler (i), y la secretaria de Igualdad, Pilar Bernabé García (d), durante la reunión del Comité Federal del Partido
PSOE

Sánchez defiende ante el Comité Federal del PSOE su gestión de los casos de corrupción y pide "pasar a la página electoral"

Guardia Civil UCO
UCO

Los exjefes de la UCO confirman ante Pedraz que se les pidió "ponerse de perfil" en el caso del hermano de Sánchez

Correos empleados Red.es
Corrupción

Los correos de Red.es con indicios de amaño en favor de Juan Carlos Barrabés: "La suya es la buena y los otros han de bajar, sí o sí"

En las últimas horas ha salido a la luz un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) que pone bajo el foco la adjudicación de varios contratos públicos por parte de Red.es, una entidad pública adscrita al Ministerio para la Transformación Digital.

Imagen del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez
PSOE

Menos de 24 horas para el Comité Federal más duro al que se enfrenta Sánchez

A pesar de los casos de corrupción que afectan al partido, en Ferraz esperan pocas críticas y un cierre de filas con el presidente del Gobierno.

Red.es

¿De quién dependía Red.es cuando adjudicó los contratos investigados de Barrabés?

Imagen del empresario Juan Carlos Barrabés.

La UCO revela correos que apuntan a un presunto amaño en adjudicaciones a favor de Barrabés

Imagen del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero

El juez Calama ofrece a Hacienda personarse en el caso Plus Ultra al considerarla "potencial perjudicada" por las joyas de Zapatero

Publicidad