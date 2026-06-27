Vox presenta su programa de "desregulación" para derogar leyes

Vox ha celebrado este sábado su Asamblea Ordinaria en la que ha presentado un programa de desregulación con el que busca reducir la burocracia. Entre las medidas planteadas por la formación figura la derogación de tres leyes por cada nueva norma que sea aprobada.

En el decurso del acto, la formación liderada por Santiago Abascal también ha ensalzado sus últimos resultados electorales, así como su entrada en distintos gobiernos regionales. En ese contexto, Vox ha reclamado que se respeten los acuerdos firmados "al pie de la letra" y que se cumplan sin ningún tipo de trampa". Paralelamente, la formación ha defendido la necesidad de tener "valentía" para abandonar los gobiernos si esos pactos no se cumplen, recordando que ya se hizo "en su momento".

Además, ha abordado la situación del Gobierno de Pedro Sánchez, al que ha llamado "desequilibrado, psicópata y malnacido". "Hoy en España hay un loco al volante, un loco peligroso", ha asegurado. "España está gobernada por la traición, la mentira y la corrupción galopante", ha asegurado Abascal, que ha destacado que los presuntos casos abarcan "a toda la cuadrilla del PSOE" y al entorno del jefe del Ejecutivo.

En este contexto, ha reiterado que Sánchez pretende "robar" las próximas elecciones generales, como viene advirtiendo aduciendo que "es capaz de cualquier cosa para perpetuarse en el poder" y evitar así acusaciones judiciales por corrupción. Abascal indica que Sánchez usa la regularización de migrantes y las nacionalizaciones por la Ley de Nietos para alterar el censo electoral.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.