El PSOE defiende la inocencia de Begoña Gómez y denuncia un "escándalo democrático"

Esta mañana se ha dado a conocer que el juez Juan Carlos Peinado ha enviado a juicio a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El magistrado ha acordado la apertura de juicio oral con jurado popular y ha impuesto varias medidas cautelares como la retirada del pasaporte, la prohibición de salir del territorio nacional y la obligación de comparecer cada quince días en el juzgado. Además, según el auto de 84 páginas, el magistrado acuerda abrir juicio oral con jurado popular a Gómez y adopta estas medidas también para su asesora, Cristina Álvarez, "durante el tiempo que dure la tramitación de esta causa y hasta que sea dictada una resolución firme".

Ante esta decisión, desde el Palacio de la Moncloa se ha denunciado una "persecución, obsesión y desproporción del magistrado". Además, también se han criticado las palabras del juez Peinado en su auto referidas a los agentes de los Cuerpos de Seguridad del Estado que acompañan y escoltan a Begoña Gómez. Según fuentes de Moncloa, estas palabras del juez Peinado acusando a la Policía Nacional y diciendo que los agentes podrían colaborar en una supuesta fuga son "otro ejemplo del despropósito" en el que ha caído este magistrado.

Por otro lado, las fuentes del ejecutivo destacaron que el juez Calama, que instruye la causa de Plus Ultra, consideró injustificado e innecesario imponer al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero medidas restrictivas como la retirada del pasaporte o comparecencias en el juzgado por tratarse de una persona "de pública notoriedad". Calama descartó medidas cautelares contra el expresidente porque "su adopción supondría una restricción injustificada del derecho a la libertad personal y a la libre circulación, incompatible con el principio de proporcionalidad".

El PSOE promueve el hashtag #YoConBegoña en redes sociales

Por su parte, el PSOE ha tachado de "escándalo democrático" la apertura de juicio oral con jurado popular y ha promovido el hashtag #YoConBegoña. Tras conocerse el auto, el PSOE ha defendido que Begoña Gómez es "inocente" y ha denunciado que lleva "dos años siendo perseguida judicial y políticamente". "Lo de hoy es un paso más, un escándalo democrático que no se sostiene. No pararán", ha escrito el partido en su cuenta de X.

El primero en pronunciarse ha sido el ministro de Transportes, Óscar Puente, quien ha calificado el auto de "ignominia". "Un auto en el que se llega a afirmar que ¡Puede ser la propia Policía que cuestiona a Begoña Gómez la que le ayude a fugarse!. Esto lo está consintiendo la Audiencia Provincial de Madrid y el CGPJ", ha criticado.

Por su parte, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños ha dicho que se trata de un día "nefasto" para aquellos que creen en la justicia. Sin embargo ha defendido que "sigue confiando" en la justicia, y en que la "razón y la verdad se acabarán imponiendo".

Asimismo, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Oscar López, ha escrito en la misma red social: "Es un atropello sin precedentes".

Por su parte, la portavoz del PSOE, Montse Mínguez, ha calificado la decisión de Peinado "delirante, obsesiva y vergonzosa" y ha acompañado su mensaje del hashtag #YoConBegoña.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.