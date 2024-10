Más Madrid asegura que no conocían las acusaciones de Errejón: "Si hubiéramos sabido que era un agresor sexual, habríamos ido a comisaría"

Más Madrid acaba de ofrecer una rueda de prensa en la que las coportavoces del partido -Mónica García, Manuela Bergerot y Rita Maestre- han asegurado no conocer los episodios de violencia sexual en los que se ha visto envuelto Íñigo Errejón, antiguo miembro de la formación.

"Pensábamos que tenía problemas personales de otra índole. Intentamos ayudarle en varias ocasiones y siempre creímos que su situación podía mejorar", ha asegurado la también ministra de Sanidad, Mónica García. "Nadie, ningún militante ni cargo de Más Madrid conocía las acusaciones. Todos estamos en shock. Ahora estamos descubriendo que es una persona completamente diferente a la persona con la que trabajamos, militamos y convivimos", ha lamentado.

"Le dijimos que buscara ayuda profesional, pero nunca pensamos que se estaban dando episodios como los que ahora se han denunciado. Si hubiéramos sabido que era un agresor sexual no le hubiéramos recomendado ayuda profesional, hubiéramos ido directamente a una comisaría", ha explicado.

"Esto no va de neoliberalismo, ni de subjetividad tóxica ni de estar en primera fila de la política. Esto va de agresiones sexuales y de machismo. Muchas mujeres estamos en primera línea de la política y no ejercemos la violencia sexual contra nadie por ello", ha dicho García, reiterando su apoyo con las víctimas y su compromiso con el resto de mujeres "para que esto no se vuelva a repetir". "Hemos constatado que el machismo está dentro desde nuestra propia casa y desde Más Madrid seguiremos trabajando para que esto se acabe", ha zanjado.

"Volvía a casa con normalidad después de agredir a una mujer de 20 años"

Rita Maestre ha sido la siguiente en hablar. "Creo que es importante puntualizar que nosotras conocimos el caso, como el resto del mundo, en el momento en el que se publicó en Twitter", ha comenzado. Y reconoce que cometieron un error: "Ahora vemos que las explicaciones nos dio a posteriori (Errejón) fueron insuficientes y ambiguas. Asumimos el error de no haber ido más allá en nuestras averiguaciones y en haber dado por buena su versión".

Sobre el comunicado que hace unas horas emitió Maestre, ha asegurado que le fue "muy difícil", pero "necesitaba hacerlo por mí y por las víctimas". "Yo fui pareja de Íñigo Errejón hace muchos años. Fuimos una pareja normal que comparte una vida normal. Nos separamos con normalidad e incluso con cariño. Eso es lo que yo pensaba hasta hace unos días", ha explicado.

Los hechos que ahora se denuncian se habrían producido cuando la portavoz de Más Madrid era pareja de Errejón. "Yo no lo sabía, mis compañeras de Más Madrid no lo sabíamos", ha reiterado. Ya en su comunicado aseguró que Errejón era "un buen novio, que era a la vez un misógino que volvía a casa con normalidad después de agredir a una mujer de 20 años".

