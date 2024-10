Aída Nízar denuncia a Errejón ante la Policía por agresión sexual: "Me abrazó con fuerza hacia sus partes, sintiendo que tenía una erección"

Segunda denuncia formal contra Íñigo Errejón por agresión sexual. En este caso, la denunciante es Aída Nízar. La colaboradora televisiva asegura haberse sentido violentada por el comportamiento del exportavoz de Sumar durante un acto público.

La denuncia a la que ha tenido acceso Antena 3 Noticias se basa en unos hechos ocurridos presuntamente en mayo de 2015, durante un acto público celebrado en la Universidad Complutense, donde Aída Nízar asegura que Errejón se abalanzó sobre ella diciendo que era más guapa en persona.

"Me abrazaba con fuerza hacia sus partes"

"Íñigo Errejón se abalanzó sobre mí y me dijo que era más guapa en persona y que tenía que cambiar mis ideas retrógradas políticas, todo esto mientras me abrazaba con fuerza hacia sus partes, sintiendo claramente que tenía una erección", asegura la denunciante.

La agresión no se habría quedado ahí, y es que, según Aída Nízar, Errejón llegó a besarla: "Me besó en la mejilla derecha, dejándome restos de saliva a la vez que me pedía que le diera mi teléfono".

Fue entonces cuando la denunciante asegura que apartó a Errejón y ocurrió lo siguiente: "Él se acercó de nuevo y me dio un fuerte azote en las nalgas en presencia, entre otros, de Ada Colau y Xabier Domènech, a la vez que me susurró al oído: 'A ver, bonita, cuánto vas a tardar en seguir trabajando en Cataluña'".

"Humillada, vejada, baboseada y repugnada"

Así dice haberse sentido la denunciante, quien asegura que no ha vuelto a conseguir un trabajo en Cataluña desde este episodio. La denuncia de Aída Nízar contra Íñigo Errejón fue interpuesta este lunes 28 de octubre en una comisaría de la Policía Nacional de Marbella.

Nízar asegura que el objetivo de esta denuncia es "dar voz a más víctimas que no tienen la misma valentía para denunciar a este sujeto por las vejaciones, acoso y amenazas que ha cometido, dado que lo defino por cómo lo he sentido, como un verdadero depredador sexual".

Además, la colaboradora añade que "hay que comprender que lo que ahora es un abuso sexual y baboso ahora es un delito grave de agresión sexual".

