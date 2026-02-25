Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Barcelona
España
Madrid

DANA Valencia

Un alto cargo de Mazón declara que “tenía tono de trabajo” cuando habló con él la tarde de la DANA

Declara en los juzgados de Catarroja Paco González, que fue director de Comunicación del expresident Carlos Mazón.

Paco González, exdirector de Comunicación de Mazón

Un alto cargo de Mazón declara que ante la juez de la DANA | Antena 3 Noticias

Publicidad

Emma Tomás
Publicado:

Francisco González estaba citado esta mañana a declarar en calidad de testigo. Quien fuera director de Comunicación de Carlos Mazón ha llegado minutos antes de esta citación sin atender a los medios de comunicación.

Una declaración que llega un día después que se conociera la petición de la magistrada que instruye la causa de la Dana para investigar al expresident de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón.

Antes de iniciar la declaración, la defensa del acusado Emilio Argüeso, ex secretario autonómico de Emergencias, ha pedido a la magistrada paralizar estas diligencias y la jueza ha afirmado que seguirá con la instrucción hasta que se pronuncie el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

Durante su declaración, González ha indicado que habló con Mazón la tarde de la tragedia, sobre las 18:47 horas, y que tenía “tono de trabajo, de responsabilidad igual que Pradas” y confirma que Mazón quería ir a Utiel “cuando acabara el CECOPI”.

Se ha pronunciado así ante la jueza que investiga la gestión de la catastrófica DANA del 29 de octubre de 2024 que ha dejado 230 víctimas mortales y que en este procedimiento ya hay dos investigados: la exconsellera Salomé Pradas y el ex secretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso.

Sobre la exconsellera Salomé Pradas, el ex director de Comunicación ha explicado que habló con ella ese día sobre las 11:00 horas para recabar información para la rueda de prensa para la entonces portavoz del Gobierno valenciano.

A la pregunta sobre si se habló de la Dana ha contestado que “se hizo un repaso de incidencias y se seguía apelando a la precaución”. Con Pradas volvió a hablar por la tarde, sobre las 18:26 horas, y ésta le confirmó que se estaban esparciendo bulos por las redes sociales y le pidió que se pusiera en contacto con la televisión autonómica valenciana para que transmitieran las informaciones oficiales del ‘112’.

“Llamé a la televisión autonómica y no pusieron ningún problema, se quería apelar a la precaución de la ciudadanía y que no se confiara en bulos”, ha añadido.

Una declaración que ha durado poco más de dos horas y que, para evitar a la prensa, ha salido por la puerta trasera.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Así intentó Ábalos convencer al juez de que no le enviase a prisión: "He tenido la oportunidad de irme, pero estoy aquí"

Ábalos

Publicidad

España

Paco González, exdirector de Comunicación de Mazón

Un alto cargo de Mazón declara que “tenía tono de trabajo” cuando habló con él la tarde de la DANA

Antonio Tejero en el Congreso de los Diputados el 23 -F

Seis miembros del CESID "participaron activamente" en el 23-F y lo intentaron encubrir

Yolanda Díaz

Yolanda Díaz anuncia que no encabezará Sumar para las próximas elecciones

Pablo Bustinduy
Prohibición menores

Consumo planea prohibir a los menores de 16 años la venta de bebidas energéticas

Pedro Sánchez
Pedro Sánchez

Pedro Sánchez da una sorpresa a los visitantes de La Moncloa en este 'house tour'

Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo en el Congreso
Congreso

Feijóo, a Pedro Sánchez: "El 23-F había un presidente que luchaba contra el terrorismo, ahora usted pacta con ellos y los excarcela"

El presidente del Gobierno reprocha al líder de la oposición de hacer "política para ultras en lugar de política para adultos".

Íñigo Errejón en los Juzgados de Plaza Castilla
Íñigo Errejón

Una segunda mujer denuncia a Íñigo Errejón por presunta agresión sexual

Los hechos habrían ocurrido en octubre del 2021 en el domicilio del exdiputado de Sumar. Se ha constituido como testigo protegido.

El PSOE solicitará a la Junta Electoral Central que revise los 30.000 votos nulos de Madrid en el 23J

Quién puede votar en las elecciones de Castilla y León 2026

Imagen de archivo del rey de Noruega

El rey Harald V de Noruega, ingresado en un hospital de Tenerife por "una infección y una deshidratación"

Ábalos

Así intentó Ábalos convencer al juez de que no le enviase a prisión: "He tenido la oportunidad de irme, pero estoy aquí"

Publicidad