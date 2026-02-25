Un alto cargo de Mazón declara que “tenía tono de trabajo” cuando habló con él la tarde de la DANA

Francisco González estaba citado esta mañana a declarar en calidad de testigo. Quien fuera director de Comunicación de Carlos Mazón ha llegado minutos antes de esta citación sin atender a los medios de comunicación.

Una declaración que llega un día después que se conociera la petición de la magistrada que instruye la causa de la Dana para investigar al expresident de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón.

Antes de iniciar la declaración, la defensa del acusado Emilio Argüeso, ex secretario autonómico de Emergencias, ha pedido a la magistrada paralizar estas diligencias y la jueza ha afirmado que seguirá con la instrucción hasta que se pronuncie el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

Durante su declaración, González ha indicado que habló con Mazón la tarde de la tragedia, sobre las 18:47 horas, y que tenía “tono de trabajo, de responsabilidad igual que Pradas” y confirma que Mazón quería ir a Utiel “cuando acabara el CECOPI”.

Se ha pronunciado así ante la jueza que investiga la gestión de la catastrófica DANA del 29 de octubre de 2024 que ha dejado 230 víctimas mortales y que en este procedimiento ya hay dos investigados: la exconsellera Salomé Pradas y el ex secretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso.

Sobre la exconsellera Salomé Pradas, el ex director de Comunicación ha explicado que habló con ella ese día sobre las 11:00 horas para recabar información para la rueda de prensa para la entonces portavoz del Gobierno valenciano.

A la pregunta sobre si se habló de la Dana ha contestado que “se hizo un repaso de incidencias y se seguía apelando a la precaución”. Con Pradas volvió a hablar por la tarde, sobre las 18:26 horas, y ésta le confirmó que se estaban esparciendo bulos por las redes sociales y le pidió que se pusiera en contacto con la televisión autonómica valenciana para que transmitieran las informaciones oficiales del ‘112’.

“Llamé a la televisión autonómica y no pusieron ningún problema, se quería apelar a la precaución de la ciudadanía y que no se confiara en bulos”, ha añadido.

Una declaración que ha durado poco más de dos horas y que, para evitar a la prensa, ha salido por la puerta trasera.

