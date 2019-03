El expresidente de Navarra: "Nunca jamás me he lucrado con las dietas"

El expresidente del Gobierno de Navarra Miguel Sanz ha trasladado a la juez que desconocía quién decidía las dietas en la Comisión Permanente de la Junta de Entidades Fundadoras de Caja Navarra y se ha manifestado "ignorante" sobre la convocatoria de reuniones dobles que se celebraban en un mismo día y por las que los asistentes cobran también dos dietas, según ha criticado el abogado de UPyD Diego Paños.

El letrado de UPyD, uno de los denunciantes de los hechos por los que Miguel Sanz ha declarado este viernes como imputado, ha asegurado que el expresidente ha ido al Palacio de Justicia "a lavarse las manos y a decir que él no tiene ninguna responsabilidad y que él no sabía nada relacionado con el funcionamiento de Caja Navarra".

Igualmente, el letrado ha señalado a las puertas del Palacio de Justicia de Navarra, que Sanz "no ha sido capaz de explicar cómo era posible que una junta se hubiera convocado cuando resulta que el Consejo de Administración de CAN no había realizado ningún acto que tuviera que ser objeto de su supervisión".

Sanz, por su parte, ha asegurado tras declarar que "jamás en su vida se ha lucrado y todo su trabajo ha sido siempre puesto al servicio de Navarra". El expresidente navarro ha explicado que durante su declaración ha contestado a todas las preguntas que le ha formulado la juez y a algunas de algún abogado de las partes de los otros dos imputados, el exconsejero Alvaro Miranda y el alcalde Enrique Maya.

No obstante, ha señalado que no ha contestado a las preguntas que le han formulado Kontuz y UPyD "por una razón muy sencilla, porque no me gusta responder políticamente a quienes pretender llevar la política a los juzgados, por esa simple razón".