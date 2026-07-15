Narbona asegura que no conocía "en absoluto" que Leire Díez hubiera organizado una trama

La presidenta del PSOE, Cristina Nabona, ha declarado este miércoles como testigo en el caso Leire y ha asegurado que no tenía "el menor conocimiento de la supuesta trama" que presuntamente lideraba la exmilitante socialista Leire Díez para dinamitar causas judiciales que afectan al Gobierno o al entorno de Pedro Sánchez.

"Yo no conocía en absoluto que Leire pudiera presuntamente estar organizando una trama dentro del partido", ha reiterado en declaraciones a los periodistas tras comparecer ante el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz.

Las preguntas del juez

El juez le ha preguntado por los mensajes que se intercambió con Leire Díez el 24 abril de 2024, cuando Pedro Sánchez publicó la carta a la ciudadanía a raíz de que se le abriera una causa a su mujer, Begoña Gómez, por tráfico de influencias, y que recoge la UCO de la Guardia Civil en uno de sus informes.

En los mensajes por los que se le ha preguntado, Díez le habla de "reconducir" los ataques al presidente, dar "ayuda cualificada" y dar la vuelta al asunto "como un calcetín". Acerca de esta conversación, la presidenta del PSOE ha resaltado que no tenía conocimiento de que Leire Díez estuviera organizando dentro del partido una supuesta trama con el objeto de boicotear causas judiciales que afectan a Pedro Sánchez o al Gobierno.

Conocía a Leire desde 2017

Narbona ha relatado que conocía a Leire Díez desde 2017, cuando la exmilitante estaba en comunicación del PSOE de Cantabria, y que se ha visto con ella "algunas veces". En concreto ha señalado que se veía con ella cuando acudía a la universidad Menéndez Pelayo en Santander, destacando que era una conocida, no una amiga.

En cuanto a los mensajes que se intercambiaron cuando Sánchez anunció los cinco días de reflexión en su carta a la ciudadanía, ha manifestado que cuando Leire Díez le contactó, ella le remitió a Santos Cerdán y después este le comunicó que lo hablado era intrascendente y nada relevante.

También ha negado que conociera la reunión que después mantuvieron en Ferraz, el 26 de abril, Díez, Cerdán, el exjefe de gabinete de Pedro Sánchez en el PSOE y expresidente de Correos, Juan Manuel Serrano, recientemente imputado en esta causa, y el ahora secretario de Estado de Telecomunicaciones, Antonio Hernando, para abordar las informaciones que había recabado el excomisario José Villarejo sobre las saunas del suegro de Pedro Sánchez.

La fiscal le ha preguntado además por las retribuciones que presuntamente habría percibido Díez del PSOE a través de sociedades, a lo que Narbona ha respondido que la competencia para ordenar esos pagos era entonces de la Secretaría de Organización, que estaba en manos de Cerdán, y ha destacado que su conocimiento de las cuentas se limita a los presupuestos, que se aprueban anualmente.

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