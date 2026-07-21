Amenazas de cese a militantes afines a Enma López si acudían a votar a las primarias del PSOE de Madrid, según fuentes socialistas

Dos días después de que la portavoz del PSOE madrileño, Reyes Maroto, se hiciese con la candidatura del partido a la Alcaldía de Madrid en las próximas elecciones municipales, fuentes internas han destapado que hubo amenazas para frenar el apoyo a la portavoz adjunta del Grupo Socialista, Enma López, que finalmente perdió las primarias. Según ha podido saber Antena 3 Noticias, algunos militantes afines recibieron "amenazas" de ser "cesados" si se presentaban o aparecían por la agrupación, lo que, según explican, influyó en una menor participación.

Según las mismas fuentes internas, estas presiones se reflejan en que en las agrupaciones "más controladas" por el aparato del partido, los resultados han sido más favorables a Maroto, mientras que en las agrupaciones más libres el apoyo a López ha sido superior.

Además, explican, el aparato del partido decidió que la votación de las primarias se celebrase en julio, en pleno periodo de vacaciones. Las normas de la formación permiten apoyar una candidatura a distancia, pero no ejercer el voto por esa vía. "Era algo que ya se veía venir", denuncian.

Tanto las amenazas a militantes como la fecha de la celebración de las primarias provocaron que la participación fuese muy baja: fueron a votar 1.884 de los 5.512 afiliados. De ellos, 1.045 dieron su apoyo a Maroto (55,4 %) y 841 eligieron la papeleta de López (44,6 %).

Una elección "libre"

Cabe recordar que el mismo domingo, cuando se celebraron las elecciones, Maroto animó a la militancia a "votar libremente" en un "ejercicio de democracia interna" que reforzará al partido. "Hoy es un día muy importante para el PSOE de la ciudad de Madrid porque vamos a elegir libremente la candidatura para la alcaldía del 2027 con el único objetivo de ganar las elecciones", dijo al depositar su voto.

Con estos resultados, Reyes Maroto repite como candidata del PSOE a la Alcaldía tras haberlo hecho en 2023. Maroto, quien fuera ministra de Industria, es considerada la aspirante respaldada por la dirección federal del partido.

Enma López, que se presentó como opción alternativa a Maroto, concurrió a las primarias con un discurso de renovación del proyecto socialista en Madrid. Esa candidatura fue una novedad, ya que en 2023 no se celebraron primarias porque solo Maroto presentó su candidatura.

Este martes, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha acogido con satisfacción la victoria de Maroto. "A mí el domingo en lo futbolístico y en lo político no me dieron más que buenas noticias", ha dicho el regidor madrileño sobre el resultado de este domingo.

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