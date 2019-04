Pradas: "Si se está cuestionando el liderazgo de un dirigente político tiene que asumir responsabilidades"

Antonio Pradas, exsecretario de política federal del PSOE y mano derecha de Susana Díaz, fue quien llevó el pasado miércoles las 17 firmas de dimisiones a la Ejecutiva a Ferraz, y entre las que estaba la suya.

Ahora, dice que se tendrá que dilucidar quién integra el Comité Federal, ya que él no está porque presentó su dimisión, pero recuerda que "los que se reunieron ayer no tenían legitimidad para reunirse" ya que dimitió más de la mitad de los miembros que lo integran.

Explica que en este caso hay un órgano en el PSOE que tiene la función de actuar cuando hay un conflicto de interpretación de los estatutos, y es la Comisión de Garantías, pero "no está siendo convocada por la presidenta" y espera "que el órgano no esté secuestrado también" y "emita un informe que diga cuál es el camino que se ha de seguir".

Desde change.org han lanzado una iniciativa para expulsar del partido a los 17 dimisionarios. Ante ello, Pradas dice que lo encaja "con tristeza". "Me siento y me sentiré siempre socialista y creo que algunos compañeros no conocen la realidad que nos ha llevado a tomar una decisión como la nuestra", "lo hemos hecho por el interés del partido, no por el interés particular", ha explicado.

En una entrevista en Espejo Público, Pradas he dicho que "la herida en el partido no puede continuar ni un minuto más" y considera que "si se está cuestionando el liderazgo de un dirigente político tiene que asumir responsabilidades".

En su opinión, Sánchez "tendrá la responsabilidad de asumir el reto histórico que tiene por delante" ya que "tiene en sus manos cerrar esta herida. Tiene la máxima responsabilidad", y señala que él, dentro de un tiempo "no seré nadie, pero el que va a quedar en la historia se llama Pedro Sánchez, y puede quedar como una persona responsable o no".