El político agredido en un anuncio electoral: "La realidad es mil veces más dura que los golpes"

El político que se ha dejado golpear en un anuncio de la campaña electoral del Partido Andalucista ha asegurado en Espejo Público que la realidad que se está viviendo en esta comunidad "es mil veces más drámatica que los golpes que estamos viendo en el vídeo".

Sergio Flores, secretario general del Partido Andalucista en Ronda, explicó que su objetivo es "decir basta" y exigir "una política nueva basándose en los problemas de la gente y no en los de los políticos". "Hay padres que no pueden dar de comer a sus hijos ni comprarles lo necesario para el colegio. Hay familias que viven de la pensión de los abuelos y gente a la que echan de sus casas pero a los políticos en general les da igual", señaló.

Ante las críticas de que este tipo de campañas electorales pueden anima a pegar a los responsables que no cumplen los compromisos o que se le relacione con un tipo de 'político-actor', Flores argumenta: "Prefiero que se me considere así que no como a Griñán y Rajoy".

Muchos elogian la campaña porque ha conseguido un gran impacto mediático y el secretario general explica que esto "solo refleja los problemas, no corresponde decir en el video la sociedad que presentamos, para eso tenemos programa de gobierno".