Podemos pide al PSOE "reorientar" el rumbo para invertir más en "políticas que necesita la sociedad"

"Reorientar", es la consigna que han repetido hoy los dirigentes de Podemos. La formación morada ha solicitado al ala socialista del Gobierno que modifique el rumbo para destinar más fondos a medidas sociales. En este contexto, la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha explicado que "lo que hay que hacer es reorientar el gasto para que haya más inversión en sanidad, en educación, en dependencia y en las políticas que necesitan las mujeres y la sociedad de este país".

En la misma línea se ha manifestado la secretaria general del partido, Ione Belarra: "Cada euro que se destina al aumento del gasto militar no se dedica a la sanidad, la educación o a una renta garantizada. Nosotros vamos a intentar que el Gobierno reoriente el rumbo y recupere el ritmo de avances sociales", ha matizado.

Precisamente fue Belarra quien a finales de junio avisó a sus socios de coalición que en plena escalada de precios no era el momento de ampliar el gasto en Defensa: "Con balas no se come, con bombas no se cura y con tanques no se apagan incendios", afirmó en referencia al apoyo militar de España a Ucrania.

Podemos rechaza aumentar el gasto militar

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, también ha mostrado su rechazo a incrementar el presupuesto militar: "Hay que recuperar el ritmo que pensamos que es indispensable que aborde el Gobierno de coalición".

Echenique ha dejado claro que la posición de su grupo de cara a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) es que "en ningún caso" es "buena idea aumentar el gasto en armamentos, misiles y en tanques sino destinar toda la inversión a los servicios públicos".

Por su parte, la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha puntualizado que las tensiones dentro del Ejecutivo las resolverá personalmente con Pedro Sánchez: "Nuestra coalición progresista es más imprescindible que nunca. Para dar un mensaje de tranquilidad a mi país, vamos el presidente y yo a buscar todas las fórmulas imaginativas sobre el presupuesto de Defensa y lo que más me importa es que los españoles no sufran", ha matizado.