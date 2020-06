Podemos alaba los cambios positivos del PSOE: "Si el objetivo es echar a Rajoy, estaremos ahí"

Podemos ha saludado este lunes como un 'avance positivo' los primeros cambios en el PSOE de Pedro Sánchez, aunque la formación morada se mantiene a la expectativa de que esos pasos se concreten en políticas reales y recuerda a los socialistas que el objetivo de su colaboración debe ser "echar a Rajoy".

De esta forma se refería en rueda de prensa el secretario de Organización del partido morado, Pablo Echenique, a la propuesta de Sánchez de impulsar "un espacio de coordinación parlamentaria" con Podemos y Ciudadanos dirigido a desmantelar las leyes del PP. Echenique ha considerado que se debe "delimitar el objetivo de este tipo de espacios de trabajo".

"Si el objetivo es echar a Rajoy, estaremos ahí", ha dicho tras recordar también que la vía parlamentaria de buscar acuerdos en distintas propuestas no es suficiente porque el Gobierno del PP ha demostrado que tiene una enorme capacidad de veto.

De momento, Podemos está "a la espera" de que el PSOE concrete alguna propuesta y cree que aún es "demasiado pronto" para hacerle un examen a Pedro Sánchez cuando sólo ha pasado un día del congreso socialista, pero al tiempo advierte de que no parece muy realista la posibilidad de encontrar acuerdos con Ciudadanos.

"Hay muy poca gente en España que vea a Ciudadanos como una fuerza del cambio, creo que es una opinión de la mayoría de la población que ve que Cs es el máximo soporte del Gobierno corrupto en el Estado o en la Comunidad de Madrid", ha dicho Echenique.

Podemos insiste en que "no es bueno negar la evidencia" de que Ciudadanos es el "soporte de Rajoy, quiere serlo y no quiere dejar de serlo".

Echenique ha asegurado que "es objetivo" que se han visto avances en el discurso del PSOE, incluido que haya admitido el reconocimiento de la plurinacionalidad de España o que debata la posibilidad de consultar a sus bases su voto en investiduras de gobiernos. Si bien, ha subrayado que esos primeros pasos deben concretarse en hechos: "Yo soy científico, si no lo veo no lo creo y, aunque el discurso suena mejor que sonaba antes (...) ahora toca ver si esas palabras se concretan en hechos".

Podemos insiste en que Ciudadanos es el "soporte de Rajoy"

Y, según Echenique, oportunidades "va a haber", incluso esta misma semana en el Congreso cuando se vote el tratado de libre comercio con Canadá (CETA) o en los próximos días cuando los grupos tengan que pronunciarse sobre el techo de gasto. "Creo que las votaciones del CETA y el techo gasto serán un examen para todos, no sólo para el PSOE", ha indicado tras recalcar que la "realidad aritmética hace que no se pueda aprobar nada contra el PP y su muleta naranja si no es con los votos de Unidos Podemos y el PSOE".

Podemos avanza que se seguirá oponiendo al CETA esta semana en la Comisión de Exteriores y espera poder "tumbar" ese acuerdo en el Congreso con la ayuda del PSOE. En la rueda de prensa tras la reunión de la ejecutiva, la formación morada ha aprovechado también para pedir la dimisión del delegado del Gobierno en Murcia por permitir una manifestación de extrema derecha coincidiendo con una marcha del orgullo gay provocando "altercados" y "agresiones" a manifestantes que defendían "sus derechos".

Asimismo, han avanzado que esperan que mañana la Comisión de Exteriores del Congreso dé el visto bueno a la proposición no de ley de Podemos que pide que el Gobierno de España lidere la organización de una convención internacional en defensa de los derechos humanos relacionados.

Durante la rueda de prensa Echenique y la coportavoz Noelia Vera han sido preguntados también por las razones por las que Podemos no había invitado hoy a varios medios de comunicación a un encuentro informativo off the record (sin micrófonos), organizado por el partido para presentar a sus nuevos portavoces estatales.

Según Noelia Vera, la razón de esta exclusión ha sido que se trataba de un encuentro "privado" y "off" a diferencia de las ruedas de prensa habituales y públicas, a las que están convocados todos los medios.

Al encuentro no han sido convocados El País, la Cadena Ser, El Periódico de Cataluña, que han pedido a Podemos explicaciones sobre esa exclusión, así como varios medios digitales como El Independiente, OK Diario y Vozpopuli.