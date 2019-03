La piscina del Centro Deportivo Municipal Peñuelas, en el distrito de Arganzuela (Madrid), ha celebrado hoy el "día sin bañador", una iniciativa de la Asociación para el Desarrollo del Naturismo (ADN), para intentar demostrar que la desnudez es la "forma más lógica y natural" de entender el cuerpo humano.

A las diez y media de la mañana ya había gente haciendo cola en la puerta de la piscina -abre a las once-, pero muchas de ellas no tenían intención de participar en esta iniciativa, que permite compartir el mismo espacio a quienes optan por prescindir del bañador y los que no.

Un "asiduo" a esta piscina, ha asegurado que el día nudista "no le parece bien" porque es una piscina pública a la que acuden familias con niños que "no están acostumbrados a ver cuerpos desnudos". Otro asegura que "lo respeta pero no lo comparte" ya que no tiene porqué "ver cuerpos desnudos si no le apetece".

Ismael Rodrigo, presidente de la ADN, ha explicado que esta iniciativa trata de romper con este estilo de pensamiento y asegura que trata de demostrar que la sociedad "tiene tolerancia con la desnudez, al igual que sucede con el topless".

"Es tan simple como explicar la capacidad de opción de si se quiere utilizar o no el bañador, porque esta es la forma más lógica y natural de entender el cuerpo humano", ha manifestado. La iniciativa que hoy se ha vivido en la piscina de Arganzuela no es una experiencia piloto sino que, desde hace varios años, se ha realizados días similares.

Rodrigo ha aclarado que la propuesta se bautizó en 2002 mediante un convenio de su asociación con la Comunidad de Madrid. En esta historia rescatada aparecen también otras fechas: en 2010 la Piscina de la Complutense se abrió al naturismo y el año pasado la de Lago, en Casa de Campo.