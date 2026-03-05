¿Superdomingo electoral? Algunos socios plantean adelantar generales y catalanas para coincidir con las andaluzas de 2026

La posibilidad de un "superdomingo" electoral ha comenzado a circular en el debate político. Algunos socios del Gobierno contemplan la opción de concentrar varias convocatorias en una misma jornada, coincidiendo con las elecciones andaluzas previstas antes del verano. En ese escenario se sumarían unos comicios catalanes adelantados y unas elecciones generales anticipadas.

La hipótesis se plantea en un contexto marcado por la situación política nacional y por las dificultades del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, para sacar adelante los presupuestos en Cataluña. Sin embargo, desde el Ejecutivo central insisten en que el calendario oficial no ha cambiado.

El propio presidente del Gobierno ha reiterado en distintas ocasiones su intención de agotar la legislatura hasta 2027. En la misma línea, fuentes de Moncloa se han reafirmado este miércoles en que no existe ningún plan para adelantar las elecciones generales.

El calendario electoral sobre la mesa

El foco del debate se sitúa en Andalucía, donde los comicios autonómicos deben celebrarse antes del verano de 2026. Ese calendario ha llevado a algunos actores políticos a especular con la posibilidad de hacer coincidir varias convocatorias en la misma fecha.

En ese escenario hipotético, además de las elecciones andaluzas se incluirían unas catalanas adelantadas y unas generales. Actualmente, los comicios catalanes están previstos para 2028 y las elecciones generales deberían celebrarse en 2027.

Quienes plantean esta posibilidad consideran que el contexto político podría favorecer al Ejecutivo si decidiera acudir antes a las urnas.

La posición del Gobierno

Desde el entorno del Gobierno se mantiene una postura clara: no hay cambios en los plazos previstos. El presidente Sánchez ha reiterado en numerosas ocasiones que su intención es completar la legislatura.

La vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se refirió a la situación política actual subrayando el momento internacional que atraviesa el país. "Nos encontramos en un momento muy importante para la política internacional que requiere firmeza y los gobiernos", señaló.

