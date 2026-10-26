CRISIS MIGRATORIA
Última hora de la crisis migratoria de Cauta, en directo: El inspector jefe de la Policía Nacional y el teniente coronel de la Guardia Civil declaran hoy ante la Audiencia Nacional
Sigue en directo la última hora de la crisis migratoria de Ceuta.
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La jueza María Tardón, que investiga la entrada masiva de migrantes en Ceuta el pasado julio, retoma esta semana las declaraciones de tres consejeros del Gobierno local, un jefe policial, un alto mando de la Guardia Civil y tres agentes que estaban de servicio aquel día.
Este lunes comparecen el inspector jefe de la Policía Nacional Lorenzo Juan Fages y el teniente coronel jefe de operaciones de la Guardia Civil en Ceuta. El martes declararán los consejeros Alberto Ramón Gaitán, Nabila Benzina y Alejandro Ramírez, que participaron de forma "activa" en la crisis migratoria. Los tres agentes están citados el miércoles 28.
Las comparecencias llegan después de que la magistrada ordenase nuevas diligencias. Ha solicitado al Ministerio de Defensa información sobre posibles incursiones de embarcaciones militares marroquíes en aguas españolas entre el 29 de julio y el 10 de agosto. También ha pedido identificar al confidente conocido como Ahmed, considerado un "posible interlocutor constante y fiable" de la Guardia Civil, y al Ejército de Tierra los informes de inteligencia y seguridad emitidos en Ceuta entre el 15 de julio y el 7 de agosto de 2026.
Multitudinaria movilización por Ceuta en Madrid
La reanudación de las declaraciones se produce un día después de que unas 30.000 personas, según la Delegación del Gobierno, se manifestaran en Madrid, convocadas por Mujeres Caballas, para reclamar más seguridad y atención del Estado. A casi tres meses de la entrada masiva, las organizadoras han dado un plazo de 30 días para que se materialicen los cambios.
El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha calificado la situación de "absolutamente insostenible" y ha cifrado en unos 15.000 los migrantes que permanecen en la ciudad, el equivalente al 20 % de su población habitual. Vivas ha acusado a Pedro Sánchez de no utilizar todos los medios disponibles para recuperar la normalidad y ha reclamado el retorno de quienes siguen en Ceuta.
También el PSOE local ha criticado la gestión del Ejecutivo. Su portavoz en la Asamblea, Melchor León, la ha calificado de "nefasta" y ha exigido la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, además de reclamar un real decreto para agilizar los procedimientos de expulsión.
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Sigue en directo las últimas noticias de la crisis migratoria que sacude la ciudad de Ceuta.
Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo: El PP asegura que "Europa no va a abandonar" a Ceuta y Melilla y destaca 80 millones para reforzar las fronteras
La secretaria general del Partido Popular Europeo (PPE) y vicepresidenta del Grupo del Partido Popular Europeo en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, ha asegurado durante su visita a Melilla que "Europa no va a abandonar" a la ciudad y ha reafirmado que "Ceuta y Melilla son España y Europa".
Última hora de la crisis migratoria de Cauta, en directo: Tardón reclamó "todos los informes de inteligencia y seguridad"
Lajueza Tradón pidió al Ejército de Tierra que remita "todos los informes de inteligencia y seguridad que se hayan emitido por la Comandancia de Ceuta" entre el 15 de julio y el 7 de agosto de 2026. Entre la batería de diligencias que solicitó la magistrada también están las grabaciones de las cámaras de videovigilancia, drones y sistemas de control fronterizo desde el pasado 30 de julio.
Asimismo, reclamó a la ciudad autónoma y a la Delegación del Gobierno las "actas, notas, correos electrónicos, borradores de comunicados, documentos preparatorios y cualquier otra documentación relacionada con las reuniones celebradas los días 27, 28 y 30 de julio de 2026".
Última hora de la crisis migratoria de Cauta, en directo | Vivas: "Ceuta está indignada con el comportamiento del presidente Sánchez, se siente muy frustrada"
El presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Vivas (PP), ha acusado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, desde la movilización de este domingo en Madrid, de no haber utilizado los medios a su alcance para impedir la entrada masiva de inmigrantes registrada los días 30 y 31 de julio. También, ha denunciado que, casi tres meses después, la ciudad continúa atravesando una situación "absolutamente insostenible".
"Ceuta está indignada con el comportamiento del presidente Sánchez. Ceuta se siente muy frustrada", ha afirmado el presidente ceutí, quien ha asegurado que los ciudadanos no comprenden que el Gobierno no empleara sus capacidades para contener las entradas ni haya conseguido restablecer la normalidad.
Última hora de la crisis migratoria de Cauta, en directo: Los buques de guerra marroquíes que irrumpieron en aguas de Ceuta se saltaron las normas de seguridad marítima
Los buques de la Marina Real de Marruecos que irrumpieron en aguas de Ceuta en los primeros días de la crisis provocada por la entrada masiva, los pasados 30 y 31 de julio, apagaron el AIS (Sistema de Identificación Automática), que transmite automáticamente los datos de identificación de un barco, así como su posición, su rumbo y velocidad, para dificultar que fueran localizados. Así lo informa este lunes El País.
El AIS no es obligatorio en buques de guerra, pero se considera una medida de seguridad para evitar colisiones, especialmente en zonas de intenso tráfico marítimo como es el Estrecho de Gibraltar. Además de esto, los militares marroquíes no contestaron a los repetidos mensajes que sus homólogos españoles les enviaron a través del canal 16, un canal de radio de comunicación marítima que se emplea exclusivamente para realizar llamadas de socorro, emergencia o seguridad y al que los barcos civiles o de guerra deben estar permanentemente a la escucha mientras navegan para prestar auxilio a una embarcación con problemas.
Última hora de la crisis migratoria de Cauta, en directo: Las Mujeres Caballas reúnen a 30.000 personas en Madrid
Ceuta ha trasladado este domingo a las calles de Madrid su reclamación de ayuda. Unas 30.000 personas, según la Delegación del Gobierno, han acompañado a Mujeres Caballas en una manifestación que ha unido las demandas de seguridad y de mayor atención del Estado con duras críticas al Ejecutivo.
A casi tres meses de la entrada masiva de migrantes de finales de julio, las convocantes han fijado un plazo: treinta días para que se materialicen los cambios.
Última hora de la crisis migratoria de Cauta, en directo: Tres consejeros de Ceuta y jefes policiales declaran esta semana ante la jueza Tardón
La jueza María Tardón, que investiga la entrada masiva de migrantes en Ceuta el pasado julio, retoma esta semana las declaraciones de tres consejeros del Gobierno local, un jefe policial, un alto mando de la Guardia Civil y tres agentes que estaban de servicio aquel día.
Este lunes comparecen el inspector jefe de la Policía Nacional Lorenzo Juan Fages y el teniente coronel jefe de operaciones de la Guardia Civil en Ceuta. El martes declararán los consejeros Alberto Ramón Gaitán, Nabila Benzina y Alejandro Ramírez, que participaron de forma «activa» en la crisis migratoria. Los tres agentes están citados el miércoles 28.
Última hora de la crisis migratoria de Cauta, en directo: Buenos días, comenzamos la cobertura
Se cumplen 88 días de la entrada masiva de migrantes que sumió a Ceuta en una crisis de la que todavía no se ha recuperado. Te contamos toda la actualidad y las últimas noticias, en directo.
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