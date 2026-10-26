Última hora de la crisis migratoria de Cauta, en directo: El inspector jefe de la Policía Nacional y el teniente coronel de la Guardia Civil declaran hoy ante la Audiencia Nacional

La jueza María Tardón, que investiga la entrada masiva de migrantes en Ceuta el pasado julio, retoma esta semana las declaraciones de tres consejeros del Gobierno local, un jefe policial, un alto mando de la Guardia Civil y tres agentes que estaban de servicio aquel día.

Este lunes comparecen el inspector jefe de la Policía Nacional Lorenzo Juan Fages y el teniente coronel jefe de operaciones de la Guardia Civil en Ceuta. El martes declararán los consejeros Alberto Ramón Gaitán, Nabila Benzina y Alejandro Ramírez, que participaron de forma "activa" en la crisis migratoria. Los tres agentes están citados el miércoles 28.

Las comparecencias llegan después de que la magistrada ordenase nuevas diligencias. Ha solicitado al Ministerio de Defensa información sobre posibles incursiones de embarcaciones militares marroquíes en aguas españolas entre el 29 de julio y el 10 de agosto. También ha pedido identificar al confidente conocido como Ahmed, considerado un "posible interlocutor constante y fiable" de la Guardia Civil, y al Ejército de Tierra los informes de inteligencia y seguridad emitidos en Ceuta entre el 15 de julio y el 7 de agosto de 2026.

Multitudinaria movilización por Ceuta en Madrid

La reanudación de las declaraciones se produce un día después de que unas 30.000 personas, según la Delegación del Gobierno, se manifestaran en Madrid, convocadas por Mujeres Caballas, para reclamar más seguridad y atención del Estado. A casi tres meses de la entrada masiva, las organizadoras han dado un plazo de 30 días para que se materialicen los cambios.

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha calificado la situación de "absolutamente insostenible" y ha cifrado en unos 15.000 los migrantes que permanecen en la ciudad, el equivalente al 20 % de su población habitual. Vivas ha acusado a Pedro Sánchez de no utilizar todos los medios disponibles para recuperar la normalidad y ha reclamado el retorno de quienes siguen en Ceuta.

También el PSOE local ha criticado la gestión del Ejecutivo. Su portavoz en la Asamblea, Melchor León, la ha calificado de "nefasta" y ha exigido la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, además de reclamar un real decreto para agilizar los procedimientos de expulsión.

Sigue en directo las últimas noticias de la crisis migratoria que sacude la ciudad de Ceuta.