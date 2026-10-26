Las últimas encuestas para las elecciones generales del 29N indican que el PSOE acorta distancias, pero el bloque de derechas sigue ganando

Quedan cinco semanas hasta las próximas elecciones generales del 29 de noviembre y por las encuestas de las últimas horas podemos decir que hay partido. El bloque de la derecha sigue teniendo las llaves de la Moncloa, según la mayoría de los sondeos, sin embargo, de sus datos también se desprende que la izquierda recorta distancias.

El último barómetro de Sigma Dos para El Mundo indica que si hoy se celebrasen las elecciones el ganador sería Alberto Núñez Feijóo con el 30,6% de las papeletas. Este porcentaje supone que el PP recibiría el menor apoyo pronosticado en toda la legislatura, en la última semana perdería nueve décimas. Por el contrario, Pedro Sánchez recibiría el 26,1% de los votos, un dato que indicaría que en las últimas jornadas recuperaría terreno aunque sigue lejos de su marca de hace tres años. Se reduce por tanto la distancia entre PP y PSOE.

Quien más beneficiado sale según esta encuesta es Vox. El partido de Abascal podría conseguir 68 escaños, 35 más que en las pasadas elecciones, además este partido aparece como el gran receptor del trasvase de diputados.

Si nos fijamos en lo que dice el barómetro de NC Report para La Razón se repiten las impresiones. El PP ganaría con el 32,9% firmando entre 141 y 143 diputados mientras que el PSOE se haría con el 25,8% y entre 100 y 102 diputados. Si a la ecuación de los populares sumamos el resultado de Vox entonces los escaños suben hasta los 205-209. Con respecto a los pasados comicios, según esta encuesta, Vox sumaría entre 33 y 35 diputados a los que sumó entonces.

El sondeo de Socio Métrica para El Español asegura que Feijóo aventaja a Sánchez en 29 escaños y más de cinco puntos. Duplica a Vox en escaños. El bloque de la derecha se mantiene en los 200 diputados.

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