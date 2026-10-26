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Álvarez de Toledo llama "pirómano" a Pedro Sánchez y asegura que una remontada del PSOE en las elecciones sería "una bajada al infierno de España"

La candidata popular en las listas por Madrid ha criticado que Sánchez invoque "el amor" pero practique "el odio y la división".

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Entrevista a Cayetana Álvarez de Toledo | Antena 3 Noticias

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Irene Rodríguez
Irene Rodríguez
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La candidata número dos en las listas del Partido Popular en Madrid, Cayetana Álvarez de Toledo, ha cargado con dureza contra Pedro Sánchez en su entrevista con Susanna Griso en Espejo Público. Ha asegurado que el presidente del Gobierno es "un pirómano", ha respondido a si el jefe del Ejecutivo está jugando con fuego. Además ha advertido de que una remontada socialista sería "una bajada al infierno de España".

Según la candidata popular, el presidente no puede gobernar "por adhesión" ni "por la simpatía de los ciudadanos", por lo que a su juicio, lo hace "por odio y por confrontación": "Está alentando una estrategia guerra civilista".

En la misma línea, lo ha ejemplificado criticando que Sánchez utilizara el Guernica en un vídeo, sin mencionar, según ella, a Leopoldo Calvo-Sotelo, presidente del Gobierno cuando la obra llegó a España en 1981. "El Guernica es un símbolo de los horrores de la guerra que Sánchez utiliza para confrontar de forma guerracivilista contra la otra mitad de España" ha afirmado.

La diputada del PP ha continuado criticando que Sánchez "invoca el amor, pero practica el odio y la división", porque, en su opinión, "solamente desde la división puede perpetuarse en el poder", enumerando sus estrategias: "Fraude, odio, miedo e incluso la violencia".

El infierno de la indecencia

"Una remontada de Sánchez sería una bajada al infierno de España, al infierno de la división y de la indecencia"

La número 2 en las listas del PP en Madrid, Cayetana Álvarez de Toledo

Ante los datos que apuntan a un posible trasvase de votos del PP hacia Vox, Álvarez de Toledo ha sido especialmente contundente: "Una remontada de Sánchez sería una bajada al infierno de España, al infierno de la división y de la indecencia".

Para ella, estas elecciones no se limitan a la lucha entre izquierda y derecha, sino que deciden "dónde fijamos el listón moral de la vida pública". En su opinión, los últimos años han supuesto "una indecencia radical y profunda" que ha "pulverizado la moral pública más elemental": "Cloacas, joyas, putas, saunas, enchufes, mordidas, narcos, mafias. Ese es el resumen".

La estrategia del PP

La número dos por Madrid ha sostenido que Sánchez sabe que no puede ganar y que, por ello "él quiere que pierda el PP. Es decir, él quiere que suba Vox para que baje el PP", además de esperar que la división en la derecha le sirva para conservar el poder o, al menos, para provocar un empate que le permita "mantenerse putrefactamente en la oposición, torpedeando el gobierno que viene".

Por eso ha pedido "un PP muy ancho y muy fuerte" y una mayoría sólida para "recuperar la decencia, la democracia y también la esperanza en España".

Disturbios Barcelona

Sobre los disturbios que han ocurrido en Barcelona, que han dejado imágenes de enfrentamientos, destrozos y saqueos, Álvarez de Toledo ha insistido en que "esto es el resultado de una política", y ha querido "dar mi apoyo absoluto a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado", ha dicho.

"Pedro Sánchez es una persona que levantó un muro contra la otra mitad de España"

La candidata popular, Cayetana Álvarez de Toledo

Asimismo ha denunciado una supuesta falta de medios y apoyo. A su juicio, España lleva años viviendo una estrategia de "deslegitimación o debilitamiento del Estado" y de "legitimación de la impunidad y de la violencia". Y ha vinculado directamente la situación con Pedro Sánchez afirmado que "es una persona que levantó un muro contra la otra mitad de España", ha declarado. También le ha acusado de criminalizar la oposición y de "legitimar la violencia en dos frentes, al legalizar o permitir o pactar con Bildu y blanquearlo", lo que considera que "era cuestión de tiempo que los violentos se tomaran la calle por su mano".

El liderazgo de Feijóo

Álvarez de Toledo ha recordado que fue diputada por Barcelona en una etapa en la que, según ella, hubo "muchísima violencia en la calle". Ha acusado a Sánchez de haber amnistiado a quienes "incendiaron las calles" y de indultar a quienes "promovieron la destrucción de nuestras ciudades". "Está promoviendo, a falta de argumentos y de razones, un odio guerra civilista y una falta de apoyo a todo lo que significa autoridad, ley y convivencia", ha añadido.

"Con Alberto Núñez Feijóo al frente, España va a tener un Estado que garantice el orden y la libertad"

La nº2 del PP por Madrid, Cayetana Álvarez de Toledo

Frente a ese escenario, la dirigente popular ha lanzado un mensaje de tranquilidad y ha reivindicado el liderazgo del candidato popular. "Con Alberto Núñez Feijóo al frente, España va a tener un Estado que garantice el orden y la libertad", ha afirmado, sosteniendo que "no hay libertad sin orden y no hay orden sin autoridad". Además, ha respondido a quienes tildan de "fascista" a la autoridad, declarando que "lo que hace es garantizar las libertades públicas y, en este caso concreto, la libertad de los vecinos de Barcelona de salir a la calle en paz".

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