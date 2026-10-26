La violencia estalla en plena precampaña del 29N mientras Gobierno y oposición se acusan mutuamente

La violencia en las calles de Barcelona ha estallado en plena precampaña y en los partidos se acusan unos a los otros de "polarizar" y de sacar rédito de los disturbios de este fin de semana. Alberto Núñez Feijóo señala al Gobierno de Pedro Sánchez por sembrar el odio. “Al Gobierno le interesa la tensión, la violencia y la trinchera para vencer a la mitad de España”, decía el presidente de los populares en una entrevista grabada. En cambio, para el Ejecutivo es Feijóo quien quiere pescar "en río revuelto". Así lo ha dicho Óscar Puente ante los medios de comunicación a la salida de un desayuno informativo en el que participaba.

“Lo que hemos visto en Barcelona este fin de semana no es un acto de democracia: es puro vandalismo instigado desde las redes. Hay una investigación en marcha y 128 detenidos que responderán ante la justicia. Este Gobierno lo tiene claro: cero tolerancia a los violentos y pleno apoyo a los agentes y a los comerciantes”. Con este mensaje en sus redes sociales, Pedro Sánchez era uno de los últimos dirigentes políticos en pronunciarse después de que en el Partido Popular y en Vox le señalasen directamente a él como el responsable.

“Sánchez es un pirómano, como no puede gobernar por simpatía a los ciudadanos, gobierna con odio y por confrontación”. Son las palabras de Cayetana Álvarez de Toledo esta mañana en ‘Espejo Público’. El número dos del PP por Madrid vinculaba lo que está ocurriendo en la ciudad condal con la situación política actual en España. “Sánchez levantó un muro contra una mitad de España, ha ido legitimizando violencia, pactando y blanqueando a Bildu o amnistiando a quienes incendiaron las calles de Barcelona”, contestaba a las preguntas del programa de Susanna Griso.

Desde el partido de Santiago Abascal hoy también responsabilizan al presidente del Gobierno. “Detrás de todos estos actos violentos está Pedro Sánchez, porque él controla y tiene la responsabilidad y la competencia en materia de orden público a través de los subdelegados y delegados del gobierno”, aseguraba Jorge Buxadé. Desde el Gobierno piden investigar quién está detrás de estos actos vandálicos de los que “quien sale ganando en el caos y en el odio es la extrema derecha”, dice Elma Saiz, portavoz del Gobierno.

Críticas a las que se suman en Frente Amplio por “intentar criminalizar” las protestas de la calle, según Ernest Urtasun desde la capital catalana. Que han condenado lo ocurrido al igual que todas las formaciones políticas. “Los hechos más graves de los últimos años” para el alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol. “Que no se habían producido de esa naturaleza en nuestro país” para el de Barcelona, Jaume Collboni.