Cena Real en la Ría de Pontevedra: Don Juan Carlos reúne a familia y amigos en una velada a bordo de un mejillonero

Una embarcación tradicionalmente dedicada al cultivo del mejillón, pero que en esta ocasión, con permiso especial, se transformó en un improvisado comedor flotante. Un año más ese fue el lugar elegido por el Rey Don Juan Carlos para organizar una cena en la que estuvo acompañado por una treintena de personas, entre familiares, empresarios y autoridades locales.

Entre los asistentes más destacados se encontraban su hija, la infanta Doña Elena, su nieta Irene Urdangarin, y su sobrina Simoneta Gómez-Acebo.

A la cita también acudieron el alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín, el Patrón Mayor de la Cofradía de Pescadores de Sanxenxo, Sauro Martínez Durán, así como conocidos empresarios, entre ellos antiguos directivos de Telefónica y Talgo.

No es la primera vez que Don Juan Carlos organiza una velada de este tipo: el monarca, que mantiene una estrecha relación con el mar y con Galicia, ya ha recurrido en otras ocasiones a este mejillonero para encuentros similares con amigos cercanos.

A lo largo del día, Don Juan Carlos participó en la jornada de regatas, la antesala del próximo gran reto de su equipo en aguas internacionales: el Campeonato del Mundo de la clase 6 Metros, que se disputará a finales de septiembre, a partir del día 22, en el Seawanhaka Corinthian Yacht Club de Nueva York. Allí. El Bribón intentará revalidar el título conseguido en 2023 en la Isla de Wight (Reino Unido).

A media tarde, tras regresar de navegar, Don Juan Carlos fue recibido en tierra por la infanta Elena e Irene Urdangarin y Simoneta Gómez - Acebo, quienes se acercaron a su vehículo para saludar cariñosamente al monarca, sin ofrecer ninguna declaración.

Especialmente llamativa fue la presencia de Irene, nieta del rey, que no aparecía en un acto público junto a su abuelo desde su graduación escolar en 2023.

La regata, que se prolongará hasta mañana ha reunido a más de cien embarcaciones de once países y se ha consolidado como una de las grandes citas del calendario náutico nacional.

Este domingo, Don Juan Carlos tiene previsto acompañar al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en la entrega de premios de la competición que lleva su nombre.

Esta visita de carácter privado es la primera a nuestro país después del verano y la sexta en lo que va de año. Una estancia que el lunes esta previsto que termine, y que abandone Galicia con la vista puesta ya en regresar a Sanxenxo en Octubre.

