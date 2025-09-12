Alberto Núñez Feijóo: "Quien gobierna atacando a los jueces, lo que hace es secuestrar la Democracia"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, da por comenzado el curso político desde Alhaurín el Grande (Málaga), donde ha estado al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. Allí se ha mostrado disconforme con falta de Presupuestos Generales del Estado (PGE).

La crispación política se vuelve a sentir tras la vuelta de las vacaciones. Por ello, los 'populares' van a dedicarse a "preparar a España para el cambio" en los próximos meses (el próximo año hay elecciones autonómicas). "Hay que rebelarse cuando un Gobierno comete anomalías", ha declarado mientras aprovechaba para hacer un llamamiento a "rebelarse".

Feijóo ha señalado que los ciudadanos no pueden acostumbrarse "a lo que está pasando" y cita como ejemplos el del fiscal general "bajo fianza", que Santos Cerdán, 'ex número 2' de Sánchez está en la cárcel o que Begoña Gómez haya tenido que volver a declarar al juzgado. Para Núñez Feijóo, el presidente Sánchez solo busca "confrontar" y "polarizar" para que no se hable de los casos de corrupción que afectan a su entorno.

El líder del PP carga directamente con el Gobierno de Pedro Sánchez "que gobierna sin cuentas, sin mayoría y atacando a los jueces; lo que en realidad hace es secuestrar la democracia, secuestrar la nación" por no sacar adelante unos Presupuestos esta legislatura -y para los "que no hay avance"- y no convocar elecciones generales.

"Quien gobierna sin Presupuestos, quien gobierna sin mayoría parlamentaria, quien gobierna atacando a los jueces, lo que hace es secuestrar la democracia de la nación española. Eso es, exactamente, secuestrar la nación, un Estado de Derecho en el que vivimos en los últimos casi 50 años", ha expresado Feijóo.

Por los presupuestos generales también ha cargado contra la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, asegurando que es la ministra "del cupo independentista, de la subida récord de impuestos a los españoles y que es incapaz de aprobar un Presupuesto en esta legislatura

Feijóo: "Los problemas tienen solución"

Alberto Núñez Feijóo ha querido mostrar una vía de esperanza aprovechando que los comicios autonómicos serán en unos meses: "Si cambiamos al Gobierno, empezamos por el principio y por la solución" y también ha dejado claro que el Partido Popular se va a dedicar a "preparar a España para el cambio".

El líder de la oposición opina que lo que les atenaza "realmente" es el miedo, miedo a que la Justicia "pueda saber aún más cosas de las que sabe" y a que los socios les "echen a patadas", como ya advirtieron desde Junts cuando el jefe del Ejecutivo tuvo que comparecer en el Congreso de los Diputados para explicar el 'caso Koldo' y tras la entrada de Cerdán a la prisión. Fue ahí cuando socios independentistas, como Miriam Nogueras (Junts) 'amenazaron' al Gobierno con forzar un adelanto electoral. "Tienen miedo a que hablen las urnas", zanjaba Feijóo este viernes en Málaga.

