Sorpresa en Sanxenxo: la Infanta Elena, Irene Urdangarin y Simoneta Gómez Acebo visitan a Juan Carlos I en las regatas

El Rey emérito Juan Carlos I vuelve a disfrutar en la localidad pontevedresa de Sanxenxo de las regatas que se celebran en dicha localidad y que llevan su nombre. Desde su llegada, el pasado jueves, al monarca se le ha visto en el Real Club Náutico de paseo por las Rías Baixas con gorra, ropa deportiva y gafas de sol.

Esta visita, que es de carácter privado, es la primera que hace a España durante el verano y la sexta en lo que va de año, y disfruta de una fiesta a bordo de un mejillonero. Aunque Juan Carlos I no ha subido a ninguna de las embarcaciones que compiten en la categoría 6 Metros, sí ha conseguido seguir de cerca la prueba en una de las lanchas del Real Club Náutico.

Ayer, el rey emérito recibió la visita del alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín, y del presidente del Consorcio de Empresarios Turístico de Sanxenxo, Alfonso Martínez. El encuentro tuvo lugar en la casa de Pedro Campos, en Nanín, donde se hospeda de forma habitual.

También y como ya es costumbre, su sobrina Simoneta Gómez-Acebo se ha trasladado a tierras gallegas para pasar con él estos días. Simoneta, la hija mayor de la Infanta Pilar de Borbón, mantiene un vínculo muy estrecho con Don Juan Carlos y no duda en perder ocasión en reunirse con él cada vez que regresa a España, demostrando que es un apoyo incondicional.

Tampoco ha faltado a la cita en las aguas de Galicia la Infanta Cristina y su hija, Irene Urdangarin. Por el momento, se espera que Juan Carlos I y la Infanta Cristina permanezcan en Sanxenxo hasta el martes. Será ese día cuando viajen a Nueva York para participar en la regata en la que el Bribón deberá defender su título de campeón del mundo en su modalidad.

'Joy' lidera la segunda jornada de la Regata Rey Juan Carlos en Sanxenxo

Hoy se ha celebrado el segundo día de la Regata Rey Juan Carlos I, en una jornada espléndida para la navegación, con viento entablado de unos once nudos de media y cielos despejados, que permitieron completar el programa previsto para las siete clases en competición.

Durante esta segunda jornada, ya han salido al agua todos los barcos participantes en la décima edición de la regata: más de 180 embarcaciones de once países desplegaron sus velas en la ría de Pontevedra.

En la clase 6 Metros, el 'Joy' fue el gran protagonista del día. La primera prueba del día, tercera del campeonato, comenzó a las 14:00 horas con viento estable del suroeste y una intensidad de 10-11 nudos. Dicha regata fue muy reñida y, aunque el Alibabá II lideró durante la primera mitad del recorrido, fue el 'Joy' quien se llevó la victoria.

La segunda manga comenzó una hora más tarde y el equipo del Titia, protagonizó una gran remontada que le permitió finalizar la regata en segunda posición.

Con sus dos triunfos de la jornada, el 'Joy' se coloca al frente de la general del Trofeo Diputación de Pontevedra, desbancando a Alibabá II, ahora segundo a cinco puntos.

