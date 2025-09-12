Pedro Sánchez confirma que España enviará más medios aéreos al flanco este de la OTAN: "Putin no nos va a amedrentar"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dejado claro este viernes que España reforzará su compromiso con la OTAN y no cederá ante las amenazas de Moscú. "Putin no nos va a amedrentar", aseguró en un mensaje publicado en 'X'.

Esta reacción llega después de que drones rusos invadieran el espacio aéreo polaco en la noche del martes al miércoles, que fueron detectados y derribados por cazas polacos junto a aviones aliados desplegados en esa zona, un incidente que ha encendido las alarmas en la OTAN.

Para hacer frente a esta nueva amenaza, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha anunciado este viernes el lanzamiento de la operación 'Centinela oriental'. Según explicó en una rueda de prensa en la sede de la organización en Bruselas, la iniciativa arrancará en los próximos días y contará con dispositivos específicos para contrarrestar ataques con drones.

Con este mensaje en la red social 'X' Sánchez ha confirmado que España participará en esta nueva misión con "medios aéreos", aunque no ha precisado si se tratará de cazas, helicópteros u otro tipo de aeronaves. "Estos medios se sumarán a los que ya tenemos en Letonia, Lituania y otros países y estarán ahí todo el tiempo que haga falta", ha subrayado el presidente.

España forma parte de la misión 'Persistent Effort: policía aérea del Báltico' de la OTAN en Estonia, Letonia y Lituania desde el 2004. En agosto de este año, el Ejército del Aire desplegó ocho Eurofighter en Lituania para reforzar la seguridad aérea de la región. Además, mantiene personal y equipo en otras bases aliadas cercanas a Rusia.

España también estaría amenazada

El tweet del presidente español se produce tan solo horas después de que la OTAN anunciara el refuerzo inmediato de sus defensas. El secretario general, Mark Rutte, ha sido tajante al señalar que la invasión de drones en Polonia "no es un incidente aislado". Según explicó, se han multiplicado las violaciones del espacio aéreo en países como Rumanía, Lituania, Letonia y Estonia, algo que considera muy preocupante.

Rutte recalcó que para la OTAN es primordial proteger "cada pulgada" del territorio aliado. Por eso, confirmó que la operación Eastern Sentry (Centinela del Este) integrará fuerzas terrestres y aéreas a lo largo de toda la frontera oriental.

Aún así, ha dejado claro que la amenaza no es solamente en los territorios que limitan con el país ruso, sino que también es para el resto de países europeos, incluida España, la cuál ha sido citada por el propio secretario general: "Da la impresión de que si vivo en Madrid o en Londres estoy más seguro que si vivo en Tallin".

Pero, Rutte asegura que no es así, ya que, según él, "los últimos misiles rusos, cuando fueron lanzados, descendieron a cinco veces la velocidad del sonido, y tardan solo cinco o 10 minutos más en llegar a Madrid o Londres de lo que tardan en llegar a Tallin o Vilna".

