José María Galán, el pasajero que descubrió a la Guardia Civil que estaba el Alvia accidentado: "Se quedó blanco. '¿Cómo que otro tren?', me dijo"

Viajaba en el vagón 4 del tren Alvia con destino Huelva, el convoy que impactó contra los vagones descarrilados del tren Iryo que viajaba a Madrid. "No teníamos ni idea de lo que había pasado", cuenta José María en Onda Cero. Sin embargo, los agentes de la Guardia Civil que acudieron al lugar del accidente para auxiliar al Iryo también desconocían lo que había sucedido a escasos metros.

José María al ver que había luces a lo lejos y no entender por qué no iban a ayudarles decidió ir. "Pensábamos que iba a llegar algo", pero al pasar tanto tiempo "pensamos que teníamos que encontrar otra vía", explica en 'Espejo Público'. Todo estaba lleno de cables, recuerda: "Me puse las botas y tiré para allá". "Yo no iba por las vías", ni se metió en la catenaria, corrige, "había muchos restos".

"Atravesamos una valla e intentamos ir lo más separado de la vía". "No sabía si había un barranco, un puente, una laguna o un río que justificase por qué no vienen", expresa.

El reloj marcaba las 20:28 horas, es decir, casi una hora después de producirse el impacto, cuando José María junto con otra persona avanzaban. Fue entonces cuando se dio cuenta de la gravedad del asunto: "Al principio pensé que habíamos atropellado a un ciervo o un caballo. Pero no, eran restos de personas".

Había un tren a unos 100 metros, el de Iryo, y creyó que estaba aparcado. Pero cuando vieron las escaleras "me di cuenta de que era un choque". "Me encontré con dos Guardias Civiles que me preguntaron de donde venía", explica. Él le dice que "del otro tren", un dato que los agentes desconocían. "Uno se quedó blanco como diciendo: ¿Cómo que del otro tren?".

"No sabéis que hay allí 180 personas"

"Yo no sabía que estaba este tren aquí, pero por lo que veo vosotros tampoco sabéis que hay un tren allí con 180 personas", le dijo al Guardia Civil. Es en ese momento cuando los agentes se enteran de la existencia del otro tren, del Alvia y regresó junto a ellos al Alvia.

"Cuando llegan los primero médicos y enfermero no estaba", cuenta en 'Espejo Público. Estima que serían sobre las 21:30 horas, desde las 19:45 horas que se produjo el impacto. Al menos una hora sin atender a los heridos graves, porque los leves salían por su propio pie.

"No había botiquines, linternas, GPS" y atendían a la gente con "los medios que teníamos". Al preguntarse por qué no iba nadie a ayudarles decidió ir para allá, y fue cuando se encontró a la Guardia Civil.

"Podía darnos un leñazo"

Ningún pasajero de los dos trenes conocía de la existencia de otro convoy. "En ese vagón fue todo consenso, y salimos porque tocó". Aunque no estaban tan seguros puesto que explica que "el frío que hacía ahí era preocupante". Pero como les comunicaron que ya estaban las asistencias "y como no sabíamos si podía venir otro tren a darnos un leñazo", abandonaron el convoy.

Pero en el exterior no había ayuda. "Lo que yo flipé que, ya ni por teléfono, nadie sabía de lo que había pasado", cuando alertaban de lo sucedido. "Sí, estamos llegando", le decían. "¿Pero dónde?", preguntaba José María. Lo define como "el teléfono escacharrado".

"Tú estás ahí como si te fueran a comer", preguntándose por qué no iba nadie. "Estábamos en shock, una señora al salir se puso al fumar", cuenta: "Fue todo instintivo".

"Somos unos desgraciados"

"Pienso que estamos vivos porque íbamos en el último vagón, y el primer y segundo vagón fueron los airbags", confiesa. Para él, "la Alta Velocidad significa que depende de que alta velocidad lleve que lleves y el vagón que vayas, vas a tener uno, dos, tres o airbags delante".

Sobre las historias que surgen a partir del accidente como 'podía haber sido yo', 'tenía el tren anterior o posterior' entre otras o 'menos mal que estaba en otro vagón', José María advierte que "si alguien ve a un superviviente que nadie diga que hemos vuelto a nacer porque esa sensación no la tenemos. Somos unos desgraciados, yo al menos tengo una sensación. No como vamos a olvidar, sino como vamos a vivir con ello".

