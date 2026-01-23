Se cumplen diez años del Gobierno que no llegaba: cuando España aprendió a vivir en funciones

La noche en la que España se fue a dormir sin saber quién sería su presidente marcó el inicio de una etapa inédita. Durante más de diez meses, el país funcionó con un Gobierno provisional, sin mayoría, sin rumbo claro y con una política obligada a aprender a negociar sobre la marcha. Diez años después, aquel bloqueo institucional sigue siendo un punto de inflexión en la historia reciente de nuestra democracia.

La noche en la que se rompió el tablero

El 20 de diciembre de 2015, las elecciones generales pusieron fin al bipartidismo dominante del PP y PSOE. La irrupción de Ciudadanos y Podemos fragmentó el Parlamento y convirtió la noche electoral en una celebración sin ganador claro. Nadie alcanzó la mayoría absoluta y, por primera vez en décadas, los españoles se acostaron sin saber quién gobernaría el país. El resultado reflejaba una sociedad más plural, pero también inauguraba una incertidumbre política desconocida hasta entonces.

Rajoy dice no: ganar sin poder gobernar

Pese a haber sido la fuerza más votada, Mariano Rajoy no acepta someterse a una investidura tras reunirse con el rey Felipe VI el 22 de enero de 2016. No solo carecía de apoyos suficientes, sino que tenía asegurada una mayoría en contra en el Congreso. Su decisión, inédita hasta ese momento, prolongó la interinidad y evidenció la dificultad de gobernar en un Parlamento fragmentado. El presidente en funciones optó por esperar, consciente de que una investidura fallida podía debilitar aún más su posición.

El intento imposible de Pedro Sánchez

Sin ganar las elecciones, Pedro Sánchez acepta el encargo del rey e intenta formar Gobierno. Buscó apoyos tanto a su izquierda como a su derecha, pero la incompatibilidad entre Podemos y Ciudadanos frustró cualquier acuerdo viable. Pablo Iglesias propuso un Gobierno de coalición entre PSOE y Podemos, con Sánchez como presidente e Iglesias como vicepresidente, además de Ministerios clave para su formación. La propuesta simbolizó el nuevo tiempo político, pero también dejó al descubierto las profundas desconfianzas entre los actores emergentes.

Volver a votar y ruptura del PSOE

Ante la falta de investidura, se repiten las elecciones en junio de 2016. El PP vuelve a ganar, pero de nuevo sin mayoría suficiente, ni siquiera sumando a Ciudadanos. La llave pasó entonces al PSOE. Pedro Sánchez se negó a facilitar un Gobierno de Rajoy y dimitió como secretario general, entregando también su acta de diputado por considerar que la abstención traicionaba sus principios. El partido quedó en manos de una gestora, en una de las crisis internas más profundas de su historia.

316 días después: el fin del bloqueo

Mariano Rajoy finalmente es investido presidente gracias al apoyo de Ciudadanos y la abstención del PSOE, aunque quince diputados socialistas rompieron la disciplina de voto y votaron en contra. La investidura estuvo acompañada de manifestaciones multitudinarias en la calle, reflejo de la tensión social y política del momento.

Así se puso fin a 316 días de Gobierno en funciones, un récord en la democracia española que normalizó el bloqueo, el diálogo forzado, los pactos entre partidos y la repetición electoral como parte del nuevo paisaje político.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.