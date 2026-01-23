La Policía investiga las filtraciones de datos de Puente, Ayuso y, entre otros, altos cargos de Renfe y Adif

La Policía Nacional investiga una nueva filtración masiva de datos personales y sesibles que afecta al ministro de Transportes, Oscar Puente, a altos cargos de Renfe y Adif y a numerosos presidentes autonómicos, entre los que destacan Isabel Díaz Ayuso y Juan Manuel Moreno Bonilla.

Las pesquisas apuntan a una campaña coordinada que habría aprovechado el contexto del reciente accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), en el que fallecieron 45 personas, para difundir información que habría sido hackeada con anterioridad.

Investigación abierta

Fuentes policiales han confirmado que agentes especializados en ciberdelincuencia de la Comisaría General de Información han abierto diligencias tras la publicación de estos datos en redes sociales y foros privados por parte de los propios atacantes. La investigación trata de determinar el origen de las bases de datos y la identidad de los responsables.

Según estas fuentes, es habitual que este tipo de información sustraída circule durante meses en entornos cerrados y se reactive de forma periódica coincidiendo con acontecimientos de gran impacto público.

El alias Vindex

Uno de los principales responsables de la filtración actúa bajo el seudónimo Vindex. En varias fases ha difundido datos personales del ministro Óscar Puente y de otros responsables del Ministerio de Transportes como el secretario de Estado José Antonio Santano, el presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, y el presidente de Adif y Adif Alta Velocidad, Luis Pedro Marco de la Peña.

En publicaciones posteriores, el mismo alias amplió la difusión a otros cargos de Renfe y a personas vinculadas a empresas que participaron en la renovación del tramo ferroviario de Adamuz. El atacante justifica sus acciones como una represalia y responsabiliza a estos cargos del siniestro.

Presidentes autonómicos afectados

De forma paralela, otro hacker que utiliza el sobrenombre de Eurogosth ha difundido datos como DNI, direcciones y teléfonos de presidente autonómicos y altos cargos de hasta 15 comunidades. Entre los afectados figuran:

Isabel Díaz Ayuso , presidenta de la Comunidad de Madrid.

, presidenta de la Comunidad de Madrid. Juan Manuel Moreno Bonilla , presidente de la Comunidad de Andalucía.

, presidente de la Comunidad de Andalucía. Jorge Azcón , presidente del gobierno de Aragón.

, presidente del gobierno de Aragón. Alfonso Fernández Mañueco , presidente de la Junta de Castilla y León.

, presidente de la Junta de Castilla y León. Juan Francisco Pérez Llorca , presidente de la Generalidad Valenciana

, presidente de la Generalidad Valenciana María Guardiola , presidenta de la Junta de Extremadura.

, presidenta de la Junta de Extremadura. María Chivite , presidenta del Gobierno de Navarra

, presidenta del Gobierno de Navarra Imanol Pradales, lendakari.

Los datos publicados incluyen distintas combinaciones de información personal, como fechas de nacimiento, números de teléfono y direcciones de viviendas.

Unas prácticas cada vez más frecuentes

Las fuentes policiales señalan que este tipo de ataques se han vuelto frecuentes y suelen implicar a hackers muy jóvenes que utilizan canales de Telegram y páginas especializadas en la publicación de datos personales. En septiembre ya se produjo una filtración similar que afectó al presidente del Gobierno, varios ministros y otro saltos cargos, y en julio dos jóvenes fueron detenidos en Las Palmas por hechos parecidos relacionados con el Caso Koldo.

En el útlimo año se han registrado al menos tres grandes difusiones de datos de responsables públicos, algunas de las cuales han acabado con detenciones, incluidas las de varios menores.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.