Óscar Puente comparece tras el primer informe del accidente de Adamuz, streaming en directo

La CIAF ha publicado un informe en el que aseguran que la fractura del carril se produjo con anterioridad al paso del tren Iryo siniestrado y por lo tanto al descarrilamiento

El Ministerio de Transportes ha reaccionado al informe provisional publicado por la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), que plantea como hipótesis inicial una posible rotura del carril previa o simultánea al paso del tren descarrilado en Adamuz (Córdoba). Según se expuso en una comparecencia pública, este documento, aún no definitivo, "exige que el ministerio proporcione una respuesta", especialmente en lo relativo a cómo se ejecutaron las obras, qué controles se realizaron sobre el carril y cuáles fueron los mecanismos de supervisión tras la puesta en servicio de la infraestructura.

Desde Transportes se subrayó que la rapidez del informe aporta "cierta tranquilidad", al ofrecer en apenas cuatro días unas primeras conclusiones técnicas, aunque provisionales. "Las conclusiones no son definitivas, pero nos arrojan luz sobre las tesis que en este momento los técnicos consideran más plausibles", señaló el representante ministerial, insistiendo en que ahora esas hipótesis deberán confirmarse con pruebas adicionales.

El Ministerio defendió que desde el primer momento se ha garantizado la transparencia y la independencia de la CIAF. Según explicó, el departamento se considera "una parte cooperante" en una investigación que persigue esclarecer los hechos. En este contexto, el compareciente pidió comprensión por el escaso margen de tiempo entre la publicación del informe y su explicación pública, recordando que la información se recopiló en apenas unas horas y que algunos aspectos técnicos debían ser revisados con detalle.

Las obras en el tramo de Adamuz

La explicación se centró en las actuaciones realizadas en el tramo donde se produjo el accidente, integrado en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla. Esta línea ha sido objeto de una renovación global con una inversión de 780 millones de euros, aunque el foco se puso en el tramo Guadalmez-Córdoba, donde se sitúa Adamuz.

En ese punto concreto se ejecutaron tres expedientes de contratación. El primero, destinado a la mejora integral de la infraestructura, contó con un presupuesto de 49 millones de euros con IVA incluido. El segundo correspondió a la renovación de desvíos, con un importe de 26,86 millones de euros, trabajos que se llevaron a cabo entre mayo y junio de 2025 y que entraron en servicio el 20 de junio de ese año. El tercero es el de implantación del nuevo sistema de seguridad, aún en ejecución, por valor de 104,72 millones de euros.

Sobre las empresas adjudicatarias, el Ministerio defendió su solvencia y experiencia en obra pública, afirmando que existe "confianza" en ellas y que obtuvieron las mejores puntuaciones técnicas y económicas en los concursos.

Controles técnicos y soldaduras

Transportes aseguró que todas las obras finalizaron con los certificados técnicos necesarios para su puesta en explotación y que se realizaron los controles de calidad reglamentarios. Entre ellos, destacó los ensayos de ultrasonidos en las soldaduras, junto a inspecciones visuales, pruebas geométricas y el uso de líquidos penetrantes. "Todas y cada una de nuestras soldaduras son revisadas", afirmó, precisando que los informes están firmados por gestores homologados con permisos vigentes en 2026.

En relación con la soldadura concreta que ahora se analiza, el Ministerio sostuvo que "todo está perfectamente trazado" y que se efectuaron todas las inspecciones exigidas por la normativa y por las recomendaciones de la propia CIAF. También recordó que estas pruebas ya se reforzaron tras un descarrilamiento de un tren de mercancías en 2017, cuyas conclusiones impulsaron controles adicionales para anticipar posibles roturas de carril.

