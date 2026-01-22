Un guardia civil relata cómo vivió el rescate de las víctimas del accidente en Adamuz: "Esto no lo había visto en mi vida"

El accidente en Adamuz ya asciende a 45 muertos. Una tragedia que ha dejado conmovida a toda España y de la que poco a poco vamos conociendo más datos acerca de sus investigaciones.

En el momento del incidente, en pocos minutos se trasladaron los servicios de emergencia, además de la Guardia Civil, al lugar de los hechos. Entre los agentes que acudieron a las vías de tren en Adamuz, se encontraba el cabo Francisco Montes.

El cabo reveló a Antena 3 que nunca había visto nada similar: "Anoche cuando llegué a casa, lloré, me derrumbé y lo pasé muy mal. He visto muchos siniestros viales, pero lo que yo vi en esos 500 metros no lo he visto en mi vida". Unas palabras con las que deja claro la crudeza del accidente.

Augusto, pasajero del tren Iryo: "Pensé que se acababa todo"

Otro de los testimonios más desgarradores es el de Augusto, quien viajaba en el vagón 5 del Iryo. El pasajero ha explicado en el programa 'Más de Uno' de Onda Cero que dos horas después del accidente "nadie" sabía que el Alvia estaba ahí.

Tras el descarrilamiento, el pasajero cuenta que "desde el coche 5 no fuimos conscientes de que se diera un golpe aparte con el otro tren, solo ruido horrible y movimiento horrible del tren" ha relatado en el momento del accidente.

Augusto describe el momento del incidente como "un movimiento antinatura de lado a lado y como votando encima de la vía (…) Se mueve tanto que yo pensé 'se acabó todo, vamos a volcar y que sea lo que Dios quiera'".

Cuando se paró el coche a las 19:45, su mujer llamó al 112 y reporta el accidente. El pasajero aseguró que desde el coche seis pedían ayuda médica, cuando más tarde apareció la ambulancia a las 20:15 y "a partir de ahí, empiezan a llegar vehículos de emergencia".

Mientras se realizaron los primeros auxilios, Agusto dio a conocer que ellos fueron "los últimos en ser evacuados" y les sacan a las 20:45. "Mientras están las labores de rescate (…) no somos conscientes de que hay otro tren, no teníamos ni idea. Es verdad que pasa el otro tren cuando estamos traqueteando, pero no somos conscientes de que ha golpeado y no sabíamos que ha descarrilado", ha detallado.

"Hasta las 21:30h o 21:45h, es decir, dos horas más tarde del accidente, no aparece una persona desde la vía andando, solicitando ayuda y de hecho, el tripulante que nos había calmado en el tren sube al coche 8 que está volcado y grita: 'Por favor, hay otro tren y está peor que nosotros".

