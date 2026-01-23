Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
El Gobierno defiende su respuesta ante la tragedia de Adamuz y el PP le acusa de generar confusión y miedo

El ministro de la Presidencia pide a todas las administraciones públicas y a los partidos políticos que mantengan la lealtad institucional.

El Gobierno ha defendido este viernes la respuesta "razonable" por parte de la Guardia Civil y los Servicios de Emergencia al accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba). Así lo ha asegurado el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Este jueves, desde Bruselas, el presidente del Gobierno aseguró que el Ejecutivo está asumiendo "desde el primer momento" todas sus responsabilidades tras el accidente. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha pedido a todas las administraciones públicas y a los partidos políticos que mantengan la lealtad institucional.

Pero la tregua tras el luto oficial parece haber terminado. El presidente del Partido Popular ha acusado a Pedro Sánchez de haber "desaparecido" y al Gobierno de generar caos y confusión al no esclarecer "casi nada" de la tragedia. "El estado de las vías es reflejo del estado de la nación", ha dicho Feijóo.

Tras los accidentes en Rodalies, los de Puigdemont también presionan al Gobierno. La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, se ha preguntado qué más tiene que pasar "para que haya dimisiones". "Todas las administraciones se están dejando la piel", ha asegurado la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, que ha descartado reclamar dimisiones. "No lo hago nunca", ha afirmado. Desde Sumar, su portavoz adjunto, Enrique Santiago, ha denunciado que en España sigue faltando "mucha inversión" en las distintas líneas de tren, algo que atribuye a los "recortes" aplicados por los gobiernos del PP.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha dicho que "corresponde" pedir responsabilidades y ha acusado al Gobierno de imponer el silencio ante la tragedia. El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha preferido no entrar en el "y tú más", al igual que el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, que ha pedido prudencia y cree que no es el momento de pedir responsabilidades.

